विराट कोहली ने मंगलवार (17 अप्रैल) को शानदार पारी खेली। 62 गेंदों पर 92 रन बनाए। सात चौके और चार छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट भी 148.39 का था। कोहली भले ही अपनी टीम को मंबई से नहीं जिता पाए, लेकिन उन्होंने भारतीय पूर्व क्रिकेटर और नामी कमेंटेटर सुनील गावस्कर का दिल जीत लिया। कोहली के एक शॉट पर गावस्कर ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए।

बता दें कि मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और मुंबई इंडियन्स (एमआई) के बीच मुकाबला हुआ था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी। मुंबई ने 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए थे, जबकि जवाबी पारी में बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर सिर्फ 167 रन ही बना सकी। यानी यह मुकाबला 46 रनों से मुंबई की टीम के नाम रहा।

आरसीबी की ओर से स्ट्राइक पर कोहली थे। टीम का स्कोर छह विकेट के नुकसान पर 121 रन था। 16वें ओवर की पहली गेंद पर अचानक कोहली ने आगे बढ़कर शॉट खेला। गेंद सीधे जाकर बांउड्री के पार हो गई। यह कोहली का क्लासिक छक्का था, जो वह आमतौर पर जड़ते देखे जाते हैं। ऐसे में टीम का स्कोर 127 रन हो गया था।

आरसीबी के कप्तान कोहली ने इस दौरान 46 गेंदों पर 63 रन बना लिए थे। टीम को तब जीतने के लिए 23 गेंदों पर 87 रन चाहिए था। हालांकि, कोहली का छक्का और पारी बेंगलुरु को जीत नहीं दिला सकी, लेकिन उनके शॉट और प्रदर्शन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर का दिल जीत लिया।

गावस्कर इस दौरान उनकी तारीफ करते नहीं अघाए। उन्होंने कहा था, “क्या शॉट है! यह फ्रंट फुट का छक्का है। यह वाकई में काबिल-ए-तारीफ शॉट है। पिच पर हल्का-सा बढ़े। मिड विकेट के आगे खड़े हुए और गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया।”

The Wankhede always has a fancy for their captains! Hear them chant our skipper’s name #PlayBold #MIvRCB #RCB pic.twitter.com/JeRk5sHYcw

— Royal Challengers (@RCBTweets) April 17, 2018