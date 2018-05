RCB vs KXIP: विपक्षी टीम को कुचलने में माहिर है विराट की आरसीबी, ये आंकड़े हैं सबूत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का इस आईपीएल में सफर अभी तक कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है और टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन सोमवार शाम खेले गए मैच में आरसीबी की टीम ने कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में किंग्स इलेवन पंजाब की मजबूत टीम को कुचल दिया। बता दें कि आरसीबी ने इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी और सिर्फ 8 ओवरों में निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। गौर करने वाली बात है कि आरसीबी की टीम भले ही अभी तक एक भी बार आईपीएल खिताब नहीं जीत सकी है, लेकिन अपनी विपक्षी टीमों को कुचलने में इस टीम का जवाब नहीं है। आरसीबी कल के मैच के अलावा भी कई बार ऐसा कारनामा कर चुकी है, जिससे उसकी विपक्षी टीम को सिर उठाने का भी मौका नहीं मिला और आरसीबी ने मैच ही खत्म कर दिया।

ये हैं कुछ दिलचस्प आंकड़ेः आंकड़ों की बात करें तो आरसीबी की टीम ने अभी तक 3 बार 10 विकेट से जीत हासिल की है। आरसीबी की टीम साल 2010 में बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा साल 2015 में भी आरसीबी ने दिल्ली के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। अब साल 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ आरसीबी ने एक और बार 10 विकेट से जीत दर्ज की है।

10 विकेट से इन मैचों में दर्ज की जीतः

99/0 vs RR, Bengaluru, 2010

93/0 vs DD, Delhi, 2015

92/0 vs KXIP, Indore, 2018

इन जबरदस्त आंकड़ों के अलावा आरसीबी की टीम अपने विपक्षियों को बेहद कम स्कोर पर समेटने में भी माहिर है। आरसीबी की टीम ने साल 2009 में राजस्थान रॉयल्स की टीम को केपटाउन में खेले गए मैच में सिर्फ 58 रनों पर ढेर कर दिया था। इसके बाद साल 2010 में आरसीबी ने मुंबई की टीम को 82 रनों पर समेट दिया था। खास बात है कि आरसीबी की टीम किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को दो बार 88 के कुल स्कोर पर समेट चुकी है। इसमें साल 2015 में खेला गया एक मैच और कल शाम खेला गया मैच शामिल है।

आरसीबी की टीम के खिलाफ सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीमें-

58 RR, Cape Town, 2009

82 DC, Mumbai, 2010

88 KXIP, Indore, 2018 *

88 KXIP, Bengaluru, 2015

92 RR, Bengaluru, 2010

कल के मैच की बात करें तो इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मैच में आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। इसके बाद आरसीबी की तरफ से तेज गेंदबाज उमेश यादव ने कहर बरपाती गेंदों के दम पर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को सिर्फ 88 रनों पर ढेर कर दिया। इसके जवाब में आरसीबी की तरफ से पार्थिव पटेल और खुद कप्तान विराट कोहली ओपनिंग में उतरे और सिर्फ 8 ओवरों में निर्धारित लक्ष्य हासिल करते हुए पूरे 10 विकेट से शानदार जीत हासिल की।

