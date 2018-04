आईपीएल में आरसीबी एक मजबूत टीम मानी जाती है, लेकिन अभी तक यह टीम विराट कोहली और एबी डिविलयर्स जैसे खिलाड़ियों के होने के बावजूद एक भी बार आईपीएल खिताब नहीं जीत सकी है। अब आईपीएल के 11वें सीजन में टीमों में हुए बड़े बदलावों के बाद माना जा रहा था कि आरसीबी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इस बार भी आरसीबी का प्रदर्शन अभी तक खराब ही रहा है। मंगलवार शाम को मुंबई के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में भी आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि आईपीएल के इस सीजन में आरसीबी ने अभी तक कुल 4 मैच खेले हैं और यह उसकी तीसरी हार थी। मुंबई के खिलाफ मिली हार के बाद टीम के प्रशंसकों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सोशल मीडिया पर आरसीबी का खूब मजाक उड़ाया।

कुछ लोगों ने कहा कि जब से माल्या देश छोड़कर गया है, तब से ही आरसीबी की टीम की हालत खराब है। बता दें कि जब माल्या भारत में थे तो वह अक्सर आरसीबी के मैचों के दौरान स्टेडियम में दिखाई देते थे, लेकिन जब वह देश छोड़कर भागे हैं, तब से आरसीबी के प्रदर्शन में गिरावट ही आयी है। भारतीय बैंकों का कर्ज ना चुकाने के कारण माल्या देश छोड़कर जा चुके हैं और फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने दिल्ली को भी निशाने पर लिया। दरअसल आईपीएल में आरसीबी और दिल्ली का प्रदर्शन हमेशा से ही खराब रहा है और मौजूदा सीजन में भी कहानी बदली नहीं है।

New IPL Season, but Old Story Continues For #RCB #DD #

@vikrantgupta73 it seems till the time Vijay Mallaya will not come back ..RCB will not win matches 😀

— ankur nigam (@ankur0607) April 17, 2018