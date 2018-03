IPL 2018 शुरू होने से पहले ही लगा राजस्थान रॉयल्स को तगड़ा झटका, ये खिलाड़ी हुआ चोटिल

IPL शुरु होने में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान रॉयल्स की टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले वेस्टइंडीज के उभरते तेज गेंदबाज जोफरा आर्चर चोटिल हो गए हैं और उनका आईपीएल में खेलना संदिग्ध है। बता दें कि जोफरा को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 7.2 करोड़ की भारी-भरकम राशि में खरीदा था। जोफरा इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, वहीं एक मैच के दौरान उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और वह पीएसएल से बाहर हो गए। अब उनका आईपीएल में खेलना भी मुश्किल है। जोफरा आर्चर उस वक्त सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने बिग बैश लीग में होबार्ट हरीकेन्स की ओर से खेलते हुए शानदार ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन किया था। पीएसएल में हुए 2 मैचों के दौरान भी जोफरा आर्चर ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और 5 विकेट चटकाए।

पीएसएल की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें जोफरा आर्चर चोट लगने के कारण पीएसएल को गुडबॉय कहते नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान रॉयल्स ने जोफरा आर्चर को भारी-भरकम रकम में खरीदकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन आर्चर ने पीएसएल में अपने शानदार प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स के फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। 22 साल का बारबोडास का यह तेज गेंदबाज अंडर-19 विश्व कप में भी खेल चुका है। हालांकि जोफरा के पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है और वह भविष्य में ब्रिटेन की ओर से खेलना चाहते हैं। नियमों के मुताबिक जोफरा साल 2022 में ब्रिटेन की ओर से क्रिकेट खेलने के लिए योग्य हो जाएंगे।

Speed sensation Jofra Archer waves goodbye. Sad he could only play 2 out of 4 matches due to side strain. See you soon JOF!!! #Zordaar11 pic.twitter.com/781SXdWR1g

— Quetta Gladiators (@TeamQuetta) March 2, 2018