IPL 2018: इस खिलाड़ी को टीम में शामिल ना कर पाने से निराश हैं KXIP की मालकिन प्रीति जिंटा

IPL 2018 Auction: किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की मालकिन प्रीति जिंटा आईपीएल सीजन-11 में गेंदबाज संदीप शर्मा को टीम में ना ले पाने पर बेहद निराश हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस इस गेंदबाज को काफी मिस कर रही हैं, जिसके चलते उन्होंने KXIP के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया। इस बेहतरीन गेंदबाज को इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 करोड़ में खरीदा है। प्रीति खुद मानती हैं कि संदीप बेहद हार्ड वर्किंग हैं।

संदीप शर्मा का आईपीएल करियर 2013 में शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने 4 मैचों में 8 विके झटके। इसके बाद 2014 में उन्हें 11 मैचों में मौका मिला, जिनमें संदीप ने 18 शिकार किए। पिछले सीजन संदीप ने पंजाब के लिए खेलते हुए 17 विकेट लिए थे। इस गेंदबाज के अबतक के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए, तो उन्होंने 7.77 की इकॉनमी के साथ 56 मैचों में 71 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है।

Preity Zinta had a special message for Sandeep Sharma who unfortunately won’t be part of the team for the upcoming season. We’re all going to miss you very much Sandy! #LivePunjabiPlayPunjabi pic.twitter.com/dFuVAK7MSj

— Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) January 29, 2018