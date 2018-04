IPL 2018: हार्दिक पंड्या के थ्रो पर घायल हुए विकेटकीपर ईशान किशन, बीच मैच छोड़ जाना पड़ा बाहर

मंगलवार (17 अप्रैल) को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के मैच में मुंबई इंडियंस टीम के विकेट कीपर ईशान किशन घायल हो गए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले में विकेट कीपिंग करते हुए ईशान किशन गेंद लगने की वजह से चोटिल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में मैदान के बाहर ले जाना पड़ा। ईशान हार्दिक पांड्या के थ्रो की वजह से घायल हुए। चोट लगने के बाद उन्हें बीच मैच में ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। हालांकि ईशान किशन की चोट कितनी गंभीर है अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

दरअसल, 12वें ओवर में बुमराह की गेंद पर विराट कोहली ने शॉट लगाया था। हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री लाइन से थ्रो फेंका, गेंद टप्पा खाने के बाद 19 वर्षीय ईशान की आंख के पास लग गई। थ्रो कितना तेज रहा होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गेंद लगते ही ईशान किशन जमीन पर गिर पड़े और दर्द से करहाने लगे। जिस वक्त ईशान को गेंद लगी उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, इस वजह से गेंद सीधे उनकी आंख के पास लगी।

इस घटना के बाद तुरंत फिजियो को ग्राउंड पर बुलाया गया और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन जब इससे भी ईशान का दर्द कम नहीं हुआ तो उन्हें बीच मैच में ग्राउंड से बाहर लेकर जाना पड़ा। ईशान के ग्राउंड से बाहर जाने के बाद आदित्य तारे को विकेट किपिंग के लिए मैदान पर बुलाया गया।

That was a severe blow but Ishan is a brave kid. Get well soon, champ!

