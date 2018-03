भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी का इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना तय हो गया है। भ्रष्‍टाचार निरोधी समिति द्वारा क्‍लीन चिट दिए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शमी को आईपीएल खेलने की इजाजत दे दी। इतना ही नहीं, बोर्ड ने शमी को मुख्‍य अनुबंध में भी जगह दी है। शमी को ग्रेड-बी में रखा गया है जिसके तहत उन्‍हें सालाना 3 करोड़ रुपये मिलेंगे। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्‍यक्ष सीके खन्‍ना ने गुरुवार (22 मार्च) को एएनआई से कहा कि पूरे बोर्ड को विश्‍वास था कि शमी निर्दोष निकलेंगे।

मोहम्‍मद शमी आईपीएल में दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स की टीम का हिस्‍सा हैं। उन्‍हें क्‍लीन चिट मिलने पर टीम के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया, ”हम फैसला सुनकर खुश हैं! बोर्ड से मोहम्‍मद शमी को खेलने की अनुमति मिल गई है।” DD के इस ट्वीट के जवाब में शमी के कई प्रशंसकों ने अपना समर्थन तेज गेंदबाज को दिया है।

शमी पर उनकी पत्‍नी हसीन जहां ने अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखने और उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे। हसीन ने यह भी कहा था कि शमी ने एक पाकिस्‍तानी लड़की से पैसे लिए थे, इस आरोप की जांच बोर्ड की एंटी करप्‍शन यूनिट (ACU)कर रही थी। ACU चीफ नीरज कुमार ने अपनी जांच में शमी को दोषी नहीं पाया।

We're glad to hear the verdict! @MdShami11 has been cleared to play by the @BCCI.

