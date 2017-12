आईपीएल का इंतजार क्रिकेट फैंस साल भर बेहद उत्सुकता के साथ करते हैं। करीब दो महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट को लोगों से पिछले 9 सालों से लगातार प्यार मिल रहा है। 13 सितंबर 2007 को पहली बार बीसीसीआई ने आईपीएल के आयोजन की बात की थी। जिसके बाद पहला आईपीएल सीजन अप्रेल 2008 से खेला गया। अब 2018 में होने वाले आईपीएल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस साल चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की वापसी तय मानी जा रही है। बता दें कि पिछलो दो सालों से इन दोनों ही टीमों को आईपीएल में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इनकी जगह गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जाइंट ने टूर्नामेंट में खेला था। लेकिन 2018 में गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जाइंट की जगह चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स वापस आ जाएंगे। आईपीएल को लेकर गर्वनिंग काउंसिल की बैठक में अब यह बात स्पष्ट हो गया है कि चेन्नई अगले साल ना सिर्फ वापसी करेगी बल्कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी भी टीम के साथ बने रहेंगे।

आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल की बैठक में कहा गया कि हर टीम को अपनी पुरानी टीम में से 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अवसर दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत तीन खिलाड़ी को टीम रिटेन करेगी, वहीं दो के पास दूसरे टीम में जाने का मौका होगा। अगर कोई दूसरी टीम उस खिलाड़ी पर ज्यादा बोली लगाती है तो उसके पास विकल्प होगा कि वह क्या करना चाहता है। वह उस रकम को अपनी टीम से वसूल कर उनके साथ भी बना रह सकता है। आईपीएल फ्रेंचाइजी सर्वाधिक तीन भारतीय खिलाड़ियों और दो विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में बरकरार रख सकती है। इसके अलावा, फ्रेंचाइजी दो नए भारतीय खिलाड़ी भी टीम में बरकरार रख सकती है।

BREAKING: IPL Player Retention Policy: An IPL Franchise is eligible to secure up to 5 players by virtue of a combination of Player Retentions and Right to Match (1/n)

Franchise can have a maximum of either 3 retentions or 3 RTM.

If they chose to retain 3 players before the auction, the franchise can then use two RTM options.

If there is no retention before player auction then franchises can have up to 3 RTM during the auction. (2/n)

