IPL 2018 Live, DD vs RR Playing 11: श्रेयस अय्यर से होंगी दिल्ली डेयरडेविल्स को उम्मीदें

IPL 2018, RR vs DD Match 6: मोबाइल पर जियो और एयरटेल ने अपने ग्राहकों को आईपीएल मैच देखने की विशेष सुविधा दी है। इसके अलावा हॉटस्टार पर भी इन मुकाबलों का लुत्फ उठाया जा सकता है।

IPL 2018 Live Cricket Score, DD vs RR Playing 11 Today IPL Match, Match Prediction, Players List: नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में यहां अपने घरेलू फिरोजशाह कोटला मैदान पर पिछले मैच में धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण में आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच में एक बार फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। गौतम गंभीर के कप्तानी से इस्तीफे के बाद नए कप्तान श्रेयस ने घरेलू मैदान पर पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 40 गेंदों पर 93 रन की पारी खेली थी और दिल्ली ने इस मैच को 55 रन से जीता था।