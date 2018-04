इंडियन प्रीमियर लीग में युवराज सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार (25 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में उन्‍हें किंग्‍स इलेवन पंजाब की टीम में जगह नहीं दी गई। पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब ने मनोज तिवारी तथा क्रिस गेल को अंतिम एकादश में शामिल किया है। हैदराबाद ने अपने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। युवराज अभी तक इस टूर्नामेंट में अपनी चमक नहीं दिखा सके थे, जिसका खामियाजा उन्‍हें भुगतना पड़ा।

युवराज ने इस टूर्नामेंट में अब तक पंजाब की ओर से सभी मैच खेले थे। सनराइजर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछले मैच में उन्‍हें बल्‍लेबाजी करने नहीं उतरना पड़ा था। इसके अलावा उनके स्‍कोर 12, 4, 20, 14 रहे हैं। गेंदबाजी में भी युवराज को अभी तक कोई विकेट नहीं मिला था। पिछले मैच में उनसे एक कैच भी छूटा जबकि युवी को एक शानदार फील्‍डर माना जाता है।

LIVE IPL 2018 क्रिकेट स्कोर, SRH vs KXIP Live Cricket Score

अश्विन द्वारा युवराज को अंतिम 11 से बाहर किए जाने के फैसले को ट्विटर पर फैंस का समर्थन मिल रहा है। कई लोगों ने इसे युवराज के अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट कॅरिअर का अंत तक बता दिया है। खुद युवराज ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह रिटायरमेंट पर कोई भी फैसला 2019 वर्ल्‍ड कप के बाद लेंगे।

देखें क्‍या कह रहे हैं फैंस:

This is the end of Yuvraj Singh's international career then.Need to take a call after the ipl.#SRHvKXIP — Abhinav srivastava (@AbhinavGolgappa) April 26, 2018

Sadness is to see Yuvraj Singh sitting out warming the bench #SRHvKXIP pic.twitter.com/In8pGavz1G — Mahak Mohan (@MahakMohan) April 26, 2018

Punjab have taken right decision to replace Yuvraj by Manoj Tiwary — Rehbar ahmad (@Rehbarahmad4) April 26, 2018

Brave decision to drop Yuvraj @ashwinravi99

Not many captains have the audacity to do this.. Well-done #SRHvKXIP — NotTooHarsh (@harshitsakhuja) April 26, 2018

#SRHvKXIP Atlast Yuvraj is not playing this game. — Anooj Mittal (@Choottuu) April 26, 2018

Oh lord. gambhir has just given the courage to other franchisee to deal with ageing India stars. Yuvraj dropped. #IPL2018 #SRHvKXIP — Arani Basu (@AraniBasuTOI) April 26, 2018

Thank you Yuvraj.He was never Yuvraj after the 2011 World cup.Only few glimpses of his old self post that. Some players shouldn't just be rated on their numbers.The majestic bat swing has lost its oscillation but the glory of the past will stay. — Aadithya (@fluid_sarcasm) April 26, 2018

