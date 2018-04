VIDEO: अजीबोगरीब बोलिंग एक्शन की वजह से निशाने पर मनोज तिवारी, लोग बोले- मलिंगा जल उठेगा

इस आईपीएल सीजन में मनोज तिवारी को किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से पहली बार खेलने का मौका मिला। हालांकि बल्लेबाजी में तो तिवारी कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन अपनी गेंदबाजी के लिए जरुर चर्चा में आ गए। ऐसा नहीं है कि तिवारी ने कोई बहुत अच्छी गेंदबाजी की हो, लेकिन अपने गेंदबाजी एक्शन के कारण तिवारी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। मनोज तिवारी ने मैच के दौरान सिर्फ एक ओवर ही गेंदबाजी की, लेकिन इस दौरान उनका गेंदबाजी एक्शन बेहद ही अजीब रहा। तिवारी ने बहुत ही लो आर्म से गेंदबाजी की, जिससे सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक उड़ा।

सोशल मीडिया पर लोगों ने मनोज तिवारी के एक्शन की तुलना श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा से कर डाली। यहां तक कि कमेंटेटर्स भी मनोज तिवारी से अजीब एक्शन पर चुटकी लेते नजर आए। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान आर.अश्विन ने पारी का 8वां ओवर मनोज तिवारी को सौंपा। हालांकि मनोज तिवारी से गेंदबाजी की उम्मीद बहुत ही कम लोगों ने की होगी। बहरहाल मनोज ने अपने इस ओवर में 10 रन दिए और कोई सफलता नहीं ले सके। इसके बाद अश्विन ने भी उन्हें दोबारा गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया। उल्लेखनीय है कि एक मैच के दौरान भारत की तरफ से केदार जाधव ने भी कुछ इसी तरह के गेंदबाजी एक्शन से बॉल फेंकी थी, जिसके बाद लोग केदार जाधव से भी तिवारी की तुलना करने लगे।

After saw Manoj Tiwary bowling action..

With that bowling action, Manoj Tiwary will make even Kedar Jadhav and Lasith Malinga jealous. #IPL

— Shubh AggarWall (@shubh_chintak) April 26, 2018