IPL 2018: जब दिनेश कार्तिक और रॉबिन उथप्पा की मिमिक्री करने लगे आंद्रे रसल, देखें मजेदार वीडियो

आईपीएल में कोलकाता नाइटराईडर्स की टीम का सफर अभी तक मिला-जुला रहा है। कोलकाता की टीम अभी तक खेले गए अपने 6 मैचों में से 3 में जीत दर्ज कर चुकी है, वहीं 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। प्वाइंट्स टेबल में कोलकाता की टीम तीसरे स्थान पर मौजूद है। यही वजह है कि कोलकाता की टीम टॉप में आने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। टीम मैदान पर भले ही कितना भी पसीना बहा रही हो, लेकिन मैदान के बाहर टीम के खिलाड़ी मस्ती करने से नहीं चूकते। कोलकाता की टीम के ड्रेसिंग रुम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें टीम के खिलाड़ी हंसी-मजाक करते नजर आ रहे हैं। खासकर कोलकाता के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसल पूरे रंग में दिखाई दिए।

इस वीडियो को कोलकाता नाइटराईडर्स के आधिकारिक ट्विटर हेंडल पर डाला गया है। जिसमें दिख रहा है कि आंद्रे रसल किस तरह से टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक और रॉबिन उथप्पा की मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य खिलाड़ी जैसे क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव भी एक दूसरे की टांग खींचते नजर आ रहे हैं। सभी खिलाड़ी सेलफोन नोकिया के लिए एक प्रमोशन शूट कर रहे थे, उसी दौरान का यह वीडियो है।

Knights are always focused in the middle, but off the pitch they’re always upto some fun!

Here’s some Behind the Scenes footage from the Nokia TVC shoot! #KKRHaiTaiyaar @NokiamobileIN #PlayUnited pic.twitter.com/PkGrBp5T7p

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 22, 2018