IPL 2018, KKR VS RR: मैच के दौरान दिनेश कार्तिक पर भड़क उठे शेन वार्न, बोले- कितना गुस्सा दिला रहा है ये

बुधवार (23 मई, 2018) को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में एलीमिनेटर का महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा था। आमने-सामने थीं दो टीमें केकेआर और राजस्थान रॉयल्स। इसमें पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी केकेआर ने कप्तान दिनेश कार्तिक के अर्धशतक के दम पर 169 रन बनाए। बाद में लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी रही लेकिन आखिर तक टीम 144 रन बना सकी। आरआर ने 25 रन से गवां दिया। हालांकि जब अजिक्य रहाणे की अगुवाई में आरआर मैदान पर खेल रही थी तब ऑस्ट्रेलिया में बैठे टीम के मेंटर शेन वॉर्न भड़क गए। उन्होंने कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक पर जमकर निशाना साधा।

दरअसल एक समय में आरआर को जीत के लिए जब 60 गेंदों में 83 रन चाहिए थे। तब वॉर्न ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘कम ऑन यू राजस्थान रॉयल्स। 60 गेंदों में 83 रन चाहिए। 9 विकेट हाथ में है। अगर भविष्यवाणी के मुताबिक सैमसन 70 से ज्यादा रन बना लें और रहाणे ठंडे दिमाग से खेलें तो यह मैच हम जीत सकते हैं। ये केकेआर का कप्तान डीके कितना गुस्सा दिला रहा है। मैच आगे बढ़ाओ।’ दरअसल शेन वॉर्न दिनेश कार्तिक पर इसलिए गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उनके ग्लव्स में कुछ दिक्कतें आ रही थीं, इसलिए मैच भी बीच में बार-बार रोकना पड़ रहा था। मैदानी अंपायरों ने भी कार्तिक को इसके लिए चेतावनी दी। कार्तिक की इसी दिक्कत पर वॉर्न नाराज हो गए।

गौरतलब है कि जब केकेआर ने जीत हासिल कर ली तो पूर्व दिग्गज ऑस्ट्रेलिआई खिलाड़ी एक और ट्वीट कर लिखा, ‘कितना खराब अंत था। बहुत सी गेंदें बर्बाद कर दीं। मैच के बीच में लय नहीं पकड़ी। मैच जीतना बनता था। खिलाड़ी आसानी से यह कर सकते थे।’ ट्वीट में आगे लिखा गया, ‘खैर, पूरी टीम पर गर्व है क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश तो की। मगर दुख भी है क्योंकि ये वो मैच है जो हम जीत सकते थे।’

Come on you @rajasthanroyals ! We’ve got this 83 of 60 balls with 9 wkts in hand ! If my man @IamSanjuSamson gets 70+ as predicted & the skipper Jinx keeps a cool head then we’ve got this ! Ps how annoying is the KKR skipper DK, get on with the game please !

— Shane Warne (@ShaneWarne) May 23, 2018