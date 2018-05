IPL 2018, KXIP vs RCB: विराट कोहली जैसा नहीं कोई दूजा, आईपीएल में बना डाला अनोखा रिकॉर्ड

IPL 2018, KXIP vs RCB: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु (आरसीबी) की कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने सीजन में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। विराट ने हैदराबाद के पूर्व कप्तान डेविन वॉर्नर का यह रिकॉर्ड तोड़ा है। दरअसल बीते सोमवार (14 मई, 2018) को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ विराट ने 48 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को दस विकेटों से जीत दिलाई। अपनी इसी पारी के बाद विराट ने अब टूर्नामेंट में 500 रन बना लिए हैं। उन्होंने इस साल 12 मैचों में करीब 58 की औसत से 514 रन बनाए हैं। इसमें उनके चार अर्धशतक भी शामिल हैं। टूर्नामेंट में पांच सौ से ज्यादा रन बनाकर विराट अब आईपीएल में पांच बार 500 या इससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सर्कल ऑफ क्रिकेट की रिपोर्ट के मुताबिक विराट ने साल 2011 में 557, 2013 में 634, 2015 में 505, 2016 में 973 और 2018 में अब तक 514 रन बना चुके हैं।

विराट के बाद दूसरे नंबर पर हैदराबाद के पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने चार बार पांच सौ या इससे ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के यह दिग्गज के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कांड के बाद इस साल आईपीएल नहीं खेल सका। इस मामले में तीसरे नंबर पर सुरेश रैना और क्रिस गेल और गौतम गंभीर है। पूर्व में केकेआर की कप्तानी कर रहे गंभीर को इस बार दिल्ली के लिए खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आरसीबी में रहे क्रिस गेल इस बार पंजाब के लिए खेल रहे हैं।

बता दें कि सोमवार को पंजाब के खिलाफ आरसीबी के कप्तान विराट के लिए यह जीत एक अन्य मामले में भी महत्वपूर्ण हैं। पंजाब को हराने वाली आरसीबी की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हैं। बेंगलुरु ने 12 मैचों में से पांच में जीत हासिल की है जबकि सात में उसे हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि आरसीबी का औसत अन्य टीमों के मुकाबले काफी अच्छा है।

500+ runs for Virat Kohli in IPL

557 – in 2011

634 – in 2013

505 – in 2015

973 – in 2016

514* – in 2018

The only batsman to score 500+ runs in 5 IPL seasons@imVkohli @RCBTweets #KXIPvRCB #IPL2018

— Circle of Cricket (@circleofcricket) May 14, 2018