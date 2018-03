IPL 2018: क्रिस गेल का ये VIDEO देख बोले फैंस- आईपीएल में निराश मत करना

आईपीएल सीजन-11 की शुरुआत 7 अप्रैल से होने जा रही है। आईपीएल-11 के लिए नीलामी के पहले दिन ना बिकने वाले वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को दूसरे दिन दूसरे चरण की नीलामी में भी किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था, लेकिन विशेष अनुरोध पर उनकी तीसरी बार नीलामी हुई और दो करोड़ की आधार कीमत पर अपने साथ जोड़ लिया। क्रिस गेल इन दिनों आईपीएल की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच उन्होंने वर्कआउट का एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, जिसमें वो ट्राइसेप पुल डाउन करते दिख रहे हैं। उनके इस वीडियो पर एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, प्लीज आईपीएल में निराश मत करना… हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं…”

क्रिस गेल वनडे में 11 देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज हैं। इस सूची में शीर्ष पर मौजूद सचिन तेंदुलकर ने 11 देशों के खिलाफ 49 शतक लगाए हैं, वहीं अमला ने 26 शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग इस सूची में शामिल होने के लिए केवल एक देश से चूक गए।

Please dont let fans disappointed this season.. We are eagerly waiting

— mchandrahas333 (@mchandrahas333) March 29, 2018