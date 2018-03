आईपीएल के 11वें सीजन का एक्शन शुरु होने में अब कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में आईपीएल को लेकर गहमागहमी काफी बढ़ गई है। इसी बीच आईपीएल फ्रैंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब ने मंगलवार को अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। इस दौरान टीम के कप्तान आर. अश्विन और मेंटोर विरेंद्र सहवाग मौजूद रहे। किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने भी ट्वीट कर नई जर्सी की तस्वीर शेयर की। वहीं जर्सी लॉन्च कार्यक्रम के दौरान सहवाग ने खुलासा किया कि उन्होंने आर. अश्विन को कप्तान क्यों चुना? सहवाग ने बताया कि ‘मैं हमेशा से सोचता हूं कि कप्तान एक गेंदबाज होना चाहिए, क्योंकि मैं वसीम अकरम, वकार यूनिस और कपिल देव का फैन रहा हूं। ये सभी गेंदबाज थे, जो कप्तान बने और टीम के लिए बहुत अच्छा किया। मुझे यकीन है कि अश्विन भी इस सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए कोई चमत्कार करेंगे।’

वहीं जर्सी लॉन्च कार्यक्रम के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान आर.अश्विन काफी खुश नजर आए। अश्विन ने कहा कि आईपीएल के दौरान कोई भी उन्हें लेकर पूर्वानुमान नहीं लगा पाएगा। वह कोशिश करेंगे कि हर मैच में जहां तक संभव हो कुछ हटकर करें। अश्विन ने कहा कि ‘यह एक चुनौती है, कोई भी खिलाड़ी जो ओपनिंग करता है, वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है और जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करता है वो ओपनिंग कर सकता है। कोई भी उनके अगले कदम को लेकर पूर्वानुमान नहीं लगा पाएगा।’ टीम की नई जर्सी लॉन्च के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब ने फेसबुक लाइव सेशन का भी आयोजन किया, साथ ही टीम के खिलाड़ियों की जर्सी की तस्वीरें ट्विटर पर भी शेयर की। कप्तान अश्विन जहां 23 नंबर की जर्सी में नजर आएंगे, वहीं युवराज सिंह 12 और क्रिस गेल 333 नंबर की जर्सी में खेलते नजर आएंगे।

Batting and wicket keeping his strong skill sets, @klrahul11 will wear jersey no. 1#RedForever #LivePunjabiPlayPunjabi pic.twitter.com/R8ETlgSgyC — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) March 13, 2018

The man who needs no introduction, it’s a delight to have @YUVSTRONG12 in the squad. #RedForever #LivePunjabiPlayPunjabi pic.twitter.com/Pdbuk3xsdl — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) March 13, 2018

Yet another season with the Kings, yet another journey to look forward to. @DavidMillerSA12. #RedForever #LivePunjabiPlayPunjabi pic.twitter.com/pgnrbW5RrU — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) March 13, 2018

He is ready to knock the ball out of the park with his super technique, @AaronFinch5 #RedForever #LivePunjabiPlayPunjabi pic.twitter.com/ikjmaCS7xn — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) March 13, 2018

युवराज सिंह और क्रिस गेल की फॉर्म को लेकर सहवाग ने कहा कि ‘अगर ये खिलाड़ी कुछ मैच भी हमें जिता देते हैं तो हमारा इन खिलाड़ियों पर लगाया गया इन्वेस्टमेंट वसूल हो जाएगा।’ बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब ने युवराज सिंह और क्रिस गेल को उनके बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। युवराज और क्रिस गेल के अलावा एरोन फिंच, डेविड मिलर, मार्कस स्टोयिनिस जैसे धाकड़ बल्लेबाज भी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में शामिल हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App