वीडियो में देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को देखते ही फैन ने कैसे बदल लिया रंग

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 का मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जा चुका एक मैच क्रिकेट के एक जबरा फैन के कारण भी सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर इस फैन का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 8 अप्रैल का है। चेन्नई सुपरकिंग्स के फैन क्लब के द्वारा ट्वीट किए गए इस वीडियो में फैन मुंबई इंडियंस की के रंग में रंगा दिख रहा था। वीडियो में अपनी टीम के लिए फैन का उत्साह देखते ही बनता है, लेकिन मैदान पर जैसे ही विपक्षी टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दिखते हैं, फैन झट से पीले रंग की सीएसके फैन वाली जर्सी पहन लेता है और जोर-जोर से धोनी… धोनी… चिल्लाकर चियर करने लगता है। इस दौरान फैन की फुर्ती देखने लायक होती है। फैन की इस हरकत को किसी ने वीडियो में कैद कर लिया। इस वीडियो को सीएसके फैन क्लब के ट्वीट करते हुए लिखा- ”जब धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं, तब मुंबई इंडियंस के फैन्स ऐसे वानखेड़े को पीला रंग देते हैं। (और हमें कोई शिकायत नहीं है।)”

When Thala Dhoni walked in to Bat, This is how Mumbai Indians Fans painted Wankhede Yellow (& we don’t complain) . @ChennaiIPL @msdhoni #Yellove #WhistlePodu #CSK pic.twitter.com/Foox8kIW1I

सोशल मीडिया पर ही दी गई जानकारी में इस फैन का नाम कुनाल सामंत बताया गया है जो कि मुंबई का ही रहने वाला है। इस फैन की जर्सी बदलने से इतर एक और दिलचस्प बात ने इसे मशहूर कर दिया है। वह यह कि अगर आप गौर से देखें तो यह फैन ठाकरे परिवार के चश्मोचिराग आदित्य ठाकरे का हमशक्ल लगता है। इस बात की पुष्टि खुद आदित्य ठाकरे ने की है। आदित्य ठाकरे ने भी इस फैन के वीडियो को ट्वीट कर लिखा- ”मेरी तरह दिखता है? पता नहीं। क्या यह राजनीति में सहज होगा? पक्का!”

Looks like me?? Don’t know. Would he be comfy in politics? Sure! pic.twitter.com/0D7rPVajrK

पहले मुंबई इंडियंस और फिर धोनी के प्रति दीवानगी दिखाकर मशहूर हुए कुनाल सामंत ने भी आखिर मंगलवार (24 अप्रैल) को ट्वीट कर बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? कुनाल का जवाब पढ़कर बाकी फैन्स भी उसकी वाहवाही करने को मजबूर हुए। कुनाल ने टवीट में लिखा- ”मैंने ऐसा धोनी के सम्मान में किया क्योंकि उन्होंने हमें भारतीय क्रिकेट फैन्स होने के नाते बहुत कुछ दिया है! मैं हमेशा मुंबई इंडियंस का समर्थन करूंगा क्यों मैं यहीं से हूं। लेकिन मैं वो सब कभी नहीं भूलूंगा जो धोनी ने हमें दिया है। अगर किसी को मेरे द्वारा किया गया यह व्यवहार पसंद नहीं आया तो मैं क्षमा मांगता हूं।”

I did it as a tribute to @msdhoni because he has given us so much as Indian cricket fans!

I will always support Mumbai Indians because I belong here. But I’ll never forget everything that Dhoni has given us.

I apologise if anyone hasn’t liked it. https://t.co/SUzmvALeIW

— Kunal Samant (@flyhighpeople) April 23, 2018