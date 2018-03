भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर सात साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपएल) में दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करते नजर आएंगे। वह इससे पहले 2010 में दिल्ली के कप्तान रह चुके हैं। गंभीर इससे पहले 2008 और 2009 में भी बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े थे। 2008 में गंभीर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। इस दौरान उन्होंने 534 रन बनाए थे। फिर से दिल्ली की कप्तानी मिलने पर गंभीर ने अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की।

इस साल जनवरी में आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी में दिल्ली की टीम ने गंभीर को 2.8 करोड़ रुपये में खरीदा था। कोलकाता नाइटराइडर्स ने 2012 और 2014 में गंभीर की कप्तानी में आईपीएल का खिताब भी जीता था। गंभीर ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक148 मैचों में 4132 रन बनाए हैं।

Oh that feeling being a @DelhiDaredevils…again pic.twitter.com/Ne4GeQF0wD

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 7, 2018