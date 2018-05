चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) तीसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जीती है। टूर्नामेंट के 11वें सीजन में यह कमाल महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधरों ने फिर से कर दिखाया। रविवार (27 मई) को सीएसके ने फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को आठ विकेट से मात दी थी। मैच जीतने के बाद सीएसके की टीम मैदान में जोरदार जश्न मनाती दिखी।

पुरस्कार वितारण समारोह के दौरान ट्रॉफी के साथ चेन्नई के खिलाड़ियों का उत्साह देखते बन रहा था। कभी वे कैमरे के सामने ट्रॉफी के साथ पोज देते नजर आए, तो कभी गाना गाते और चियर कर के खुशी का इजहार करते दिखे। आपको बता दें कि 27 मई को आईपीएल-11 का फाइनल मुकाबला था, जो मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला गया। सीएसके ने इसमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी।

Everywhere we go! We are the Chennai Boys and we are the #SuperChampions! #WhistlePodu pic.twitter.com/iVqQnMeXAi

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 27, 2018