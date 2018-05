इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एक ऐसा टूर्नामेंट है, जिसके ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रशंसक हैं। क्रिकेट का जनक माना जाने वाला देश इंग्लैंड भी इससे अछूता नहीं है। यही वजह है कि इंग्लैंड में भी आईपीएल के मैच खूब देखे जाते हैं। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि इंग्लैंड के लोग क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले प्रसिद्ध मैदान लॉर्ड्स पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर आईपीएल फाइनल का लुत्फ उठा रहे हैं। यह वीडियो एक खेल पत्रकार एलिजाबेथ एमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। हैरानी की बात है कि हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दी है, लेकिन इंग्लैंड के लोग पाकिस्तान से मिली उस हार का गम आईपीएल का फाइनल मैच देखकर भुलाते नजर आए। बड़ी सी स्क्रीन पर जहां लॉर्ड्स में मैच चल रहा था, वहीं बड़ी संख्या में लोग खास पर बैठकर ही मैच का लुत्फ उठाते नजर आए।

बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आईपीएल की शुरुआत में इस टूर्नामेंट का प्रशंसक नहीं था और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल से अपने खिलाड़ियों की दूरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आईपीएल में मिलने वाला पैसा और जबरदस्त प्रतिस्पर्धी क्रिकेट ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी मजबूर कर दिया कि वह इस विश्वस्तरीय टूर्नामेंट का हिस्सा बने और अपनी प्रतिभा दिखाएं। आईपीएल में इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खेलने का सिलसिला इयोन मोर्गन ने शुरु किया था, जिसके बाद आज इंग्लैंड के कई खिलाड़ी आईपीएल की विभिन्न टीमों से खेल रहे हैं। इनमें बेन स्टोक्स, जोस बटलर, लियम प्लंकेट, मोइन अली, एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय जैसे नाम प्रमुख हैं। शायद भी ये भी एक वजह है कि अब इंग्लैंड में आईपीएल को काफी पसंद किया जाता है।

Lord’s are letting everyone stay to watch the IPL final pic.twitter.com/XBPvYjP146

— Elizabeth Ammon (@legsidelizzy) 27 May 2018