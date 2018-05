IPL 2018, RCB vs DD: विकेटकीपर के सामने बल्ला लेकर खड़े हो गए विराट, ऐसा था रिएक्शन

दिल्ली डेयरडेविल्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण में शनिवार (12 मई, 2018) को भी अपने हार के सिलसिले को नहीं तोड़ पाई। दिल्ली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उसके घर फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले गए मैच में पांच विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करेत हुए ऋषभ पंत (61) और अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे अभिषेक शर्मा (46) के दम पर 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 181 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। बेंगलोर ने अब्राहम डिविलियर्स (नाबाद 72) और कप्तान विराट कोहली (70) के बीच हुई शतकीय साझेदारी के बूते एक ओवर पहले पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के दौरान एक मजेदार वाक्या भी देखने को मिला। दरअसल आरसीबी के कप्तान विराट कोहली 40 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। इस दौरान बल्लेबाजी कर रहे विराट अचानक बल्ला लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के सामने खड़े गए और मुस्कुराने लगे। यहां बता दें कि दोनों की बीच किसी तरह की बहस नहीं हुई बल्कि दोनों ही खिलाड़ी दिल्ली से आते हैं। ऐसे में विराट भी पंत से मजाक करने से नहीं चूके।

यहां देखें मजेदार वीडियो-

The two local boys having a fun chat out there.

What do you reckon the conversation is all about?#DDvRCB @imVkohli @RishabPant777 #VIVOIPL pic.twitter.com/i2X1Y3wvza

— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2018