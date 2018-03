इंडियन प्रीमियर लीग 2018 में फिर से दिल्ली डेयडेविल्स का कप्तान बनने से क्रिकेटर गौतम गंभीर काफी खुश हैं। दिल्ली के रहने वाले गौतम गंभीर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आपना ऑफिस दिखाया है और बताया कि उनके क्या सपने हैं। इस वीडियो में गौतम गंभीर एक महिला जिम ट्रेनर के साथ वर्क आउट ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के शुरु में व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसपर एक क्वोट लिखा है, “जब आप अपने संघर्ष से डरते हैं तो आपका संघर्ष आपको खा जाता है, जब आप अपने संघर्ष से लड़ते हैं तो आप परेशानियों को दूर कर देते हैं।”

इस वीडियो के कैप्शन में गौतम गंभीर ने लिखा, “मैं, मेरा ऑफिस और दिल्ली डेयडेविल्स के लिए हमारे सपने।” इस वीडियो को देखकर लगता है कि गौतम गंभीर इस सीजन को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि आठ साल के बाद गौतम गंभीर दिल्ली डेयरडेविल्स में शामिल हुए हैं। शुरुआती तीन सीजन गंभीर ने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले थे लेकिन उसके बाद शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइड राइडर्स ने उन्हें सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लिया था।

Me, my office and our dreams for @DelhiDaredevils #DilDilli #DilliKaKaptaan pic.twitter.com/Q7WHPrsJNw

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 17, 2018