IPL 2018: यूसुफ पठान ने तूफानी बल्लेबाजी कर SRH को दिलाई जीत, ट्वीट कर इन्हें किया सलाम

सनराईजर्स हैदराबाद की टीम ने कल दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम को पटखनी देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। हैदराबाद की इस जीत में धुरंधर बल्लेबाज यूसुफ पठान का अहम योगदान रहा। जब मैच में हैदराबाद की टीम थोड़ी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी, तभी यूसुफ पठान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर मैच को हैदराबाद के पक्ष में मोड़ दिया और अपनी टीम को जीत दिला दी। मैच के बाद यूसुफ पठान ने अपने ट्विटर अकाउंट एक तस्वीर साझा की है और बताया कि इन लोगों के वजह से ही वह आईपीएल के लिए तैयारी कर सके थे। पठान ने लिखा कि जब मैच खत्म हो गया तो मुझे इन लड़कों का ख्याल आया, इन्हीं की कोशिशों की मदद से मैं आईपीएल के लिए तैयारी कर सका था। सनराईजर्स हैदराबाद की टीम प्वाइंट टेबल में टॉप पर रहेगी।

बता दें कि यूसुफ पठान ने जो तस्वीर साझा की है, उसमें उनके भाई और क्रिकेटर इरफान पठान और कुछ युवा लड़के दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन लड़कों ने ही यूसुफ पठान को आईपीएल की तैयारियों में मदद की थी और प्रैक्टिस के दौरान यूसुफ पठान को खूब गेंदबाजी करायी थी। यही वजह रही कि पठान ने दिल्ली के खिलाफ मिली जीत के बाद इन युवाओं का शुक्रिया अदा किया। यूसुफ पठान ने शनिवार को खेले गए मैच में 12 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

Soon after the end of the game, these boys came to my mind, and their effort that helped me prepare for the IPL.

Alhamdulillah @SunRisers on top of the table. #OrangeArmy #SRHvsDD pic.twitter.com/LYcUn2Pl01

