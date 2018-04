IPL 2018: MI vs DD: आउट थे क्रुणाल पंड्या फिर भी नहीं छोड़ा मैदान, लोग बोले- धोनी नहीं है

दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच में एक ऐसा वाक्या हुआ, जिसके बाद कुणाल पंड्या लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल जब कुणाल बैटिंग कर रहे थे, तभी मोहम्मद शमी की एक गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए राहुल तेवतिया के हाथों में चली गई। साफ दिखाई दिया कि गेंद कुणाल के बल्ले का मोटा एज लेकर गई है, लेकिन इसके बावजूद कुणाल ने मैदान नहीं छोड़ा। जब अंपायर ने अपनी ऊंगली उठायी, तब जाकर कुणाल मैदान से बाहर गए। इस घटना पर इरफान पठान ने ट्वीट कर हैरानी जतायी और लिखा कि यह एक मोटा एज था, जब बॉल शॉर्ट फाइन लेग पर गई। कुणाल पंड्या ने मैदान क्यों नहीं छोड़ा?

इरफान के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्योंकि यह धोनी नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि धोनी तो अंपायर की तरफ देखते भी नहीं और चुपचाप चले जाते। वहीं एक यूजर ने लिखा कि वह ना तो सचिन है और ना ही धोनी, तभी एक अन्य यूजर ने इस लिस्ट में गिलक्रिस्ट का नाम भी एड कर दिया। वहीं कई बार इस तरह की घटनाओं के लिए आलोचनाओं का शिकार हो चुके पोंटिंग और क्लार्क पर भी लोगों ने निशाना साधा।

It was such a huge edge that ball went to short fine leg. why didn’t Krunal pandya leave??? — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 14, 2018

coz hee is nt dhoni — mukesh singh (@mukesh_dhoni07) April 14, 2018

He is neither Sachin not Dhoni — தல தோனி (@moorthydhakshna) April 14, 2018

May be he got inspiration from ponting or broad or clarke — Sai P Kumar (@saikumar_1994) April 14, 2018

Shamsuddin and Nitin Menon are the worst umpires..

And also poor sportsmanship by @krunalpandya24 — Partha Mukherjee (@viratian_partha) April 14, 2018

बता दें कि शनिवार की शाम खेले गए मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने मुंबई इंडियंस की टीम को 7 विकेट से मात दे दी। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 194 रनों का स्कोर खड़ा किया। मुंबई की ओर से सूर्यकुमार यादव ने 53, एविन लुईस ने 48, ईशान किशन ने 44 रनों का योगदान दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने जेसन रॉय की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर 195 रन बनाकर जीत हासिल की। जेसन रॉय शानदार 91 रनों की पारी खेली। जेसन के अलावा दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ 47 रनों का योगदान दिया।

