IPL 2018 VIDEO: जब प्रजेंटेशन में अश्विन से ट्रांसलेट कराई गई हिंदी, कमेंटेटर के साथ फैंस ने भी लिए मजे

आईपीएल में सोमवार शाम खेले गए मैच में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने नजदीकी मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स को 4 रनों से मात दे दी। इस मैच के बाद प्रजेंटेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिस पर लोगों ने खूब मजे लिए। दरअसल इस मैच में शानदार गेंदबाजी के लिए अंकित राजपूत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। चूंकि अंकित, अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं तो इसके लिए पंजाब के कप्तान आर.अश्विन ने अंकित की हिंदी में कही गई बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो कि काफी मजेदार रहा।

अश्विन के ट्रांसलेशन पर मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया और लिखा कि अश्विन से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने का आइडिया अपने आप में एक इवेंट बन गया। हर्षा भोगले के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी मजेदार प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने इसे अच्छा बात बताया कि अलग-अलग राज्यों के खिलाड़ी जिस तरह से दूसरे राज्यों की ओर से खेल रहे हैं, वह एक भारतीय के तौर पर हमें गर्व की अनुभूति करा रहा है। वहीं कुछ यूजर्स ने इस बात पर मजे लेते हुए लिखा कि अगले मैचों में हरभजन सिंह तमिल को ट्रांसलेट करते नजर आ सकते हैं। बता दें कि हरभजन सिंह इस सीजन में चेन्नई की तरफ से खेल रहे हैं।

The idea that Ashwin will translate from Hindi is an event in itself!! — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 23, 2018

True, we are seeing weird things. A true blue Tamil is the captain of Punjab…and Punjab ka puttar Bhajji in CSK! Ash translating from Hindi and Bhajji tweeting in Tamil! — Keshav B S (@bskeshav) April 23, 2018

Ankit was saying something else and Ashwin was translating smthing else — Vikrant Singh (@Vikrant69984433) April 23, 2018

This should not feel weird. We should feel proud as Indians!

Kudos to all those T20 Franchise managements for this great “mix’n’match” to promote Indian Unity at these difficult times — M.S.R.G.A (@Clyvin) April 23, 2018

इस सीजन में अपने होम ग्राउंड दिल्ली में खेल रही दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम फिर से जीत दर्ज करने में नाकाम रही। हालांकि इस मैच में दिल्ली की गेंदबाजी बेहतरीन रही और उन्होंने पंजाब की मजबूत बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 143 रनों पर समेट दिया। लेकिन दिल्ली की बल्लेबाजी फ्लॉप रही और टीम निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 139 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से करुण नायर ने सर्वाधिक 34 रन बनाए। उनके अलावा मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल और डेविड मिलर ने छोटी-छोटी पारियां खेलकर टीम का स्कोर निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 143 तक पहुंचाया। इसके जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवरों में सिर्फ 139 रन ही बना सकी और 4 रनों से मैच हार गई। दिल्ली की तरफ से श्रेयस अय्यर ही बेहतर बल्लेबाजी कर सके और उन्होंने 57 रन बनाए।

