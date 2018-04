मैच से काफी पहले टि्वटर यूजर ने हरभजन को लेकर की ऐसी भविष्यवाणी, अब सभी हो रहे हैरान

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज डेविड वॉर्नर इस आईपीएल सीजन में नहीं खेल रहे हैं। दरअसल वॉर्नर बॉल टैंपरिंग विवाद के चलते एक साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिए गए हैं। डेविड वॉर्नर चूंकि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, यही वजह है कि वॉर्नर के नाम से कई फर्जी ट्विटर अकाउंट भी चल रहे हैं। ऐसे ही एक फर्जी अकाउंट से हाल ही में एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोलकाता नाइटराईडर्स और चेन्नई के बीच होने वाले मैच में सुनील नारायण का विकेट हरभजन सिंह लेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि कोलकाता और चेन्नई के मैच में यह भविष्यवाणी आश्चर्यजनक रुप से सच भी साबित हुई।

डेविड वॉर्नर नाम से चलने वाले फर्जी ट्विटर अकाउंट पर एक यूजर ने 10 अप्रैल को लिखा कि कल के मैच में हरभजन सिंह सुनील नारायण का विकेल लेंगे और यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि मैं यह बात डिक्लेयर कर रहा हूं। हैरानी की बात है कि 11 अप्रैल को हुए कोलकाता और चेन्नई के मैच में यह बात एकदम सही साबित हुई। कोलकाता की पारी के दौरान सुनील नारायण, क्रिस लिन के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे। नारायण ने आते ही धुंआधार बल्लेबाजी शुरु कर दी और सिर्फ 3 गेदों के दौरान ही 2 छक्के जड़ दिए। इस पर धोनी ने दूसरा ओवर हरभजन सिंह को दिया। नारायण ने हरभजन को भी निशाने पर लेने की कोशिश की और एक बड़ा शॉट लगाया, लेकिन इस बार गेंद ऊंची गई, लेकिन लंबी नहीं और इस पर सुरेश रैना ने नारायण का कैच लेने में कोई गलती नहीं की।

Tomorrow harbhajan will get narine I’m not even predicting I’m declaring.

— David Warner (@tarun_0707) April 9, 2018