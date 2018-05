IPL के ऑस्ट्रेलियाई कोचों पर भड़के वेस्ट इंडीज के क्रिकेट डैरेन समी

वेस्‍टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डैरेन समी ने IPL में विभिन्‍न टीमों के ऑस्‍ट्रेलियाई कोचों की तीखी आलोचना की है। उन्‍होंने कहा कि ये कोच ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ि‍यों को लेकर पक्षपात कर रहे हैं। समी ने ट्वीट कर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्‍तान ग्रीम स्मिथ के बयानों के प्रति सहमति जताई। स्मिथ ने आईपीएल में ऑस्‍ट्रेलियाई कोचों की भूमिका पर सवाल उठाया था। दक्षिण अफ्रीक के पूर्व दिग्‍गज बल्‍लेबाज की आपत्ति से समी ने पूरी सहमति जताई। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘आईपीएल में ऑस्‍ट्रेलियाई कोचों को लेकर ग्रीम स्मिथ द्वारा व्‍यक्‍त राय से पूरी तरह सहमत हूं। ऑस्‍ट्रेलियाई कोच गृह देश के खिलाड़ि‍यों के प्रति पक्षपाती हैं।’ माना जा रहा है कि समी का यह बयान रिकी पोंटिंग, शेन वॉर्न और ब्रैड हॉज को लेकर था। पोंटिंग दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स, वॉर्न राजस्‍थान रॉयल्‍स और हॉज किंग्‍स इलेवन पंजाब के मेंटर हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ि‍यों के अनियमित प्रदर्शन के बावजूद उन्‍हें टीम में स्‍थान दिया जा रहा है।

Totally agree with that call @GraemeSmith49 and the #SelectDugout about Australian coaches in the @IPL being bias to their players from their country @StarSportsIndia #shotsfired

— Daren Sammy (@darensammy88) May 15, 2018