IPL 2018, CSK vs KXIP: पीठ दर्द से परेशान महेंद्र सिंह धोनी से यूं मजे लेते नजर आए युवराज सिंह

IPL 11 में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में किग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 रनों से मात देकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। पंजाब की तरफ से इस मैच के हीरो रहे तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल। क्रिस गेल इस टूर्नामेंट में पहली बार क्रीज पर उतरे और 33 गेंदों पर धुआंधार 63 रन ठोक डाले। इस मैच में गेल ने अपने आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी भी लगा दी। गेल में 22 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा। इससे पहले गेल ने 17 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई थी। गेल की तूफानी बल्लेबाजी के चलते पंजाब की टीम ने चेन्नई के सामने 198 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछे करने उतरी महेंद्र सिंह धोनी ती टीम 20 ओवरों में केवल 193 रन ही बना सकी। मैच की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भी धोनी की टीम को इस टूर्नामेंट में पहली बार हार का सामना करना ही पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच में 44 बॉल में नाबदा 79 रन बनाए। इस उम्दा पारी में धोनी ने 6 चौके 5 छक्के लगाए।

धोनी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब वह थोड़ी परेशानी में नजर आ रहे थे। बल्लेबाजी के दौरान धोनी को पीठ में दर्द की शिकायत हुई। पीठ दर्द से परेशान धोनी पहले तो इसे झेलते रहे लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा तो उन्होंने फिजियो को बुलाया। फिजियो ने धोनी को मैदान पर उल्टा लिटाकर पीठ पर मसाज करना शुरू किया। मसाज करवा रहे महेंद्र सिंह धोनी मुस्कुरा रहे थे। उनको मसाज करवाता देख किंग्स इलेवन पंजाब के युवराज सिंह वहां पास आए और वो भी माही के सर को दबा कर उनसे मजे लेते दिखे।

