IPL 2018, CSK vs KXIP: कोई खरीदने को न था तैयार, धमाकेदार पारी खेलकर बिना शर्ट यूं ठुमकते दिखे क्रिस गेल

IPL 11 में रविवार को मोहाली में खेले गए मुकाबले में किग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 रनों से मात देकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। पंजाब की तरफ से इस मैच के हीरो रहे तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल। क्रिस गेल इस टूर्नामेंट में पहली बार क्रीज पर उतरे और 33 गेंदों पर धुआंधार 63 रन ठोक डाले। इस मैच में गेल ने अपने आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी भी लगा दी। गेल में 22 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा। इससे पहले गेल ने 17 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई थी। गेल की तूफानी बल्लेबाजी के चलते पंजाब की टीम ने चेन्नई के सामने 198 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछे करने उतरी महेंद्र सिंह धोनी ती टीम 20 ओवरों में केवल 193 रन ही बना सकी। मैच की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भी धोनी की टीम को इस टूर्नामेंट में पहली बार हार का सामना करना ही पड़ा। अपनी धमाकेदार पारी खेलने के बाद उनकी टीम के साथ वह भी बेहद कुश नजर आ रहे थे। मैच के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह स्टैंड्स में खड़े होकर ठुमकते दिख रहे हैं। गेल बिना शर्ट के कैमरे पर अपने डांस का जलवा दिखा रहे हैं। गेल का ये शर्टलेस डांस तब देखने को मिला जब चेन्नई की टीम की हार लगभग तय हो चुकी थी।

