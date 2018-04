IPL 2018: केदार जाधव की जगह धोनी ने इस गेंदबाज को चुना, ठोंक चुके हैं 6 गेंद पर 34 रन

चेन्नई सुपरकिंग्स टीम में मध्य क्रम के प्रमुख बल्लेबाज केदार जाधव चोटिल होने के कारण आईपीएल के 11वें सीजन से बाहर हो गए हैं। दरअसल लीग के उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिस कारण अब वह लीग के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे। इस बीच खबर आयी है कि चेन्नई की टीम ने केदार जाधव के बाहर होने पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और ताबड़तोड़ बल्लेबाज डेविड विली के साथ करार किया है। जिसके बाद डेविड विली जल्द ही चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम के साथ जुड़ जाएंगे। डेविड विली की घरेलू टीम यॉर्कशायर ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि डेविड विली की तरह ही यॉर्कशायर में उनके साथी गेंदबाज लियम प्लंकेट को भी दिल्ली की टीम ने हाल ही में अपने साथ जोड़ा है।

उल्लेखनीय है कि डेविड विली इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं। डेविड जितना अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उतना ही वह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए भी मशहूर हैं। डेविड विली ने कुछ दिनों पहले ही एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन के एक ओवर में 34 रन जड़ दिए थे, जिनमें 5 छक्के और चौका शामिल था। इस दौरान डेविड ने सिर्फ 36 गेंदों में 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। हालांकि यह एक प्रैक्टिस मैच था, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पीएम इलेवन के बीच खेला गया था।

.@david_willey has agreed to sign for @IPL team @ChennaiIPL #YourYorkshire

https://t.co/HVkfyae0QM pic.twitter.com/CBlhKTzX06

— Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) April 9, 2018