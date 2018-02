अमिताभ बच्चन ने किया फॉलो तो खुश हुआ CSK, RCB ने मिनटों में छीन ली खुशी

इस बार के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2018) के मैच क्रिकेट के मैदान पर तो खेले ही जाएंगे, लेकिन टीमों ने इंटरनेट पर भी महारथियों को बैठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यह बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के ट्वीट से पता चलती है। अमिताभ बच्चन ने चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) का फैन होने की बात ट्वीट कर जाहिर की तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने माही की टीम को ट्रोल कर दिया। इस तरह कुछ ही पलों में आरसीबी ने सीएसके के मुंह से खुशी छीन ली। अमिताभ बच्चन ने गुरुवार (15 फरवरी) को एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा- ”Our fan boy moment of the day! (यह रहा हमारे दिन का फैन व्बॉय मोमेंट), इसी के साथ उन्होंने तस्वीर पर भी कैप्शन चस्पा किया जिसमें लिखा- Amitabh Bachchan followed you (अमिताभ बच्चन ने आपको फॉलो करते हैं)। अमिताभ बच्चन का ट्वीट आया और आरसीबी ने सीएसके को ट्रोल कर दिया।

Our fan boy moment of the day! pic.twitter.com/OD1Lt2ft9c — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 15, 2018

आरसीबी ने ट्वीट में तमिल शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो लिखा, उसका आशय रहा कि ज्यादा खुश न हों, महानायक बेंगलुरु की टीम के भी उतने ही बड़े फैन हैं। हालांकि चेन्नई ने बेंगलुरु को सो स्वीट लिखकर जवाब दिया। बता दें कि आईपीएल मैचों की रणभेरी जल्द ही बजने वाली है, क्रिकेटर शूरमाओं ने इसके लिए कमर भी कस ली है, तैयारियां पूरे जोश और खरोश के साथ चल रही हैं। इस बार की आईपीएल नीलामी ने भी क्रिकेट फैन्स को कई खिलाड़ियों की बोली को लेकर चौंकाया।

टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच 7 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई इंडियन आईपीएल की मौजूदा चैंपियन है तो चेन्नई सुपरकिंग्स दो बार खिताब पर कब्जा कर चुकी है। टूर्नामेंट 27 मई तक चलेगा। इस बार 12 मैच शाम के 4 बजे से, जबकि 48 मैच रात 8 बजे से खेले जाएंगे। इस बार मैचों का प्रसारण सेट मैक्स के बजाय स्टार स्पोर्ट पर होगा। फिलहाल 27 मई को खेले जाने वाले आईपीएल के फाइनल मुकाबले के स्थान की घोषणा नहीं हुई है।

Soooo sweet! — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 15, 2018

