IPL 2018: अंतिम 6 ओवर में गजब पीटती है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, देखिए आंकड़े

IPL 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से दिखा दिया कि T20 लीग के अंतिम छह ओवरों में रन पीटने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। बेंगलुरु में बुधवार (25 अप्रैल) को सीएसके के सामने घरेलू रॉयल चैलेंजर बेंगलोर (आरसीबी) की टीम थी। इस तरह भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली की टीमों के बीच मुकाबला था। कोहली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ 205 रन ठोक डाले। इस तरह सीएसके को जीत के लिए 206 रन का मुश्किल लक्ष्य मिला था। एक समय चेन्नई की टीम नौवें ओवर में चार विकेट खो दिए थे और बढ़ते रन रेट के साथ जीतने की संभावनाएं कम होती जा रही थी। लेकिन, अंबाती रायडू और धोनी के बीच विस्फोटक शतकीय साझेदारी ने खेल का पासा पलट दिया। अंतिम ओवरों में सीएसके को जीतने के लिए 50 से भी ज्यादा रनों की जरूरत थी। ऐसे में चेन्नई के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से अपना जौहर दिखाते हुए अंतिम छह ओवरों में 81 रन ठोक डाले और एक समय जीत के करीब दिख रही आरसीबी के हाथ से मैच फिसल गया।

