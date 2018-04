IPL 2018: ओपनिंग सेरेमनी में ऋतिक रोशन ने रणवीर सिंह को किया रीप्लेस, बोले- परफॉर्म करना मजेदार होगा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का उद्घाटन समारोह इस बार खास होगा। कारण बॉलीवुड एक्टर और शानदार डांसर ऋतिक रोशन हैं। वह आईपीएल के 11वें सीजन में रंग जमाएंगे। समारोह में होने वाले फिनाले एक्ट में ऋतिक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वह इसके लिए कुछ दिनों से जमकर तैयारी में जुटे हुए हैं। ऋतिक से पहले स्टार परफॉर्मेंस बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह करने वाले थे। लेकिन उन्होंने बाद में अपना नाम वापस ले लिया था।

आपको बता दें कि रणवीर ने चोट के कारण फिनाले एक्ट में डांस करने से इन्कार कर दिया थास, जिसके बाद यह ऑफर ऋतिक के पास गया। धूम फेम एक्टर ने इसे स्वीकारा और रणवीर को रीप्लेस करने की पुष्टि की है। ऋतिक के अलावा मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा और जैकलीन फर्नांडिस सरीखे सितारे भी जलवा बिखेंगे।

समारोह में वह अपनी फिल्मों के हिट गानों पर झूमेंगे। इनमें ‘एक पल का जीना’, ‘धूम मचाले’, ‘बावरे बावरे’ और ‘सेनोरीटा’ सरीखे सुपरहिट गाने शामिल होंगे। ऋतिक इसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में कहना गलत न होगा कि वह एक बार फिर से अपने प्रशंसकों का दिल जीतने के लिए उत्सुक हैं।

सुपरस्टार ऋतिक रोशन से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “जी हां, मैं आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर सकता हूं कि मैं आईपीएल के उद्घाटन समारोह में परफॉर्म करने वाला हूं। मैंने इसकी रिहर्सल शुरू कर दी है। लाइव ऑडिएंस के सामने एक बार फिर से परफॉर्म करना मजेदार होगा।” अवॉर्ड समारोह और आईपीएल में उनकी पिछली परफॉर्मेस को उनके फैंस द्वारा यूट्यूब पर आज भी देखा जाता है।

आईपीएल के कार्यक्रम में रंग जमाने के लिए ऋतिक जाने-माने कोरियोग्राफर श्यामक डावर से डांस स्टेप्स सीख रहे हैं। श्यामक ग्रुप के इंटरनेशनल पीआर एंड कम्युनिकेशन विभाग के मुखिया राजेश मनसुखानी ने इस बाबत एक ट्वीट किया, जिसमें ऋतिक श्यामक के साथ नजर आ रहे थे। फोटो संभवतः डांस ट्रेनिंग सेशन के बाद का मालूम पड़ रहा है।

Time to create Dhoom ! @shiamakindia @Shiamakofficial with the one n only @iHrithik #ipl2018 pic.twitter.com/8DmugJ7CKR

— Rajesh Mansukhani (@rajeshmumbairaj) April 2, 2018