IPL 2018: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने क्रिस गेल के बजाय इस दिग्गज खिलाड़ी को बताया ‘यूनीवर्स का असली बॉस’

चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की विस्फोटक पारी की हर तरफ तारीफ हो रही है। क्रिकेट जगत के पूर्व दिग्गज प्लेयर्स भी धोनी के फैन हो गए हैं। T20 लीग में आमतौर पर वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को ‘यूनीवर्स बॉस’ के नाम से जाना जाता है। गेल ने अपने लिए खुद ही यह उपमा गढ़ी थी। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्ग्ज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन इससे इत्तफाक नहीं रखते हैं। बेंगलुरु में धोनी की पारी के बाद उनकी राय बदल गई है। उन्होंने गेल के बजाय धोनी को ‘यूनीवर्स का असली बॉस’ बताया है। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने अंबाती रायडू को ‘आइसमैन’ बताया। हेडन ने ट्वीट किया, ‘ओह माई गॉड…कृपा करके मुझे सोने दीजिए। सीएसके आप आईपीएल को इतना बेहतरीन बनाने में क्यों जुटे हैं? महेंद्र सिंह धोनी यूनीवर्स के असली बॉस हैं। मिस्टर आइसमैन अंबाती रायडू आपको आने वाले समय में देखने को लेकर मैं रोमांचित हूं।’

Oh my God….please let me sleep why did you have to make @ChennaiIPL so awesome, @msdhoni the real universe boss and @RayuduAmbati Mr Iceman you have me so excited for the rest of this years @IPL I can’t sleep #WhistlePodu #unbelievable @StarSportsIndia

— Matthew Hayden AM (@HaydosTweets) April 25, 2018