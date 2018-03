ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज एरोन फिंच जल्द ही आईपीएल में नजर आने वाले हैं। बता दें कि फिंच इस बार किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे। इसी बीच एक फैंस ने ट्वीट कर फिंच से पूछा कि आप किंग्स इलेवन पंजाब के ट्रेनिंग सेशन को कब ज्वाइन करेंगे? इस पर फिंच ने ऐसा जवाब दिया कि फैंस ने मजे लेने शुरु कर दिए। दरअसल फिंच ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं 9 अप्रैल को ज्वाइन करुंगा, क्योंकि 7 अप्रैल को हमारी शादी है। एरोन फिंच शादी करने वाले हैं। फिलहाल वह अपनी शादी की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं फिंच के इस ट्वीट पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट करने शुरु कर दिए।

फिंच के शादी के बाद आईपीएल के साथ जुड़ने पर एक यूजर ने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि हनीमून इन इंडिया। वहीं कई यूजर्स ने फिंच को उनकी मैरिड लाइफ के लिए बधाई देना भी शुरु कर दिया। बता दें कि फिंच अपनी टीम के लिए एक मैच मिस करेंगे। इस पर जब एक यूजर ने ट्वीट किया कि एक मैच मिस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टूर्नामेंट के लिए गुडलक। इस पर फिंच ने भी जवाब में यूजर को थैंक्यू कहा। उल्लेखनीय है कि फिंच ने बताया था कि उन्हें आईपीएल के प्रोग्राम की जानकारी नहीं थी और उन्हें लगा कि आईपीएल 15 अप्रैल से शुरु होगा, इसलिए उन्होंने 7 अप्रैल को शादी करने का फैसला किया था।

I’ll be joining on 9th April, our wedding is on the 7th https://t.co/CkMdS9Pl4I — Aaron Finch (@AaronFinch5) March 25, 2018

Honeymoon in India — sana (@jst_sana) March 25, 2018

Happy married life in advance bro

End of bachelor’s life

Wishing you and your mrs all the happiness in the world — SESHU (@Mr_Spartan72) March 25, 2018

You’re welcome… Wish you all the best for the wedding… One important phase of life!! — Soham_M (@Cricket24622) March 25, 2018

बता दें कि आईपीएल के 11वें सीजन की शुरुआत 7 अप्रैल से होगी। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब का पहला मैच 8 अप्रैल को दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ होगा। फिंच क्योंकि 9 अप्रैल को टीम के साथ जुड़ेंगे ऐसे में वह पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। खास बात है कि दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल भी इस पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे। दरअसल मैक्सवेल भी फिंच की शादी में शरीक होने के कारण पंजाब और दिल्ली के बीच खेले जाने वाले पहले मैच का हिस्सा नहीं होंगे। एरोन फिंच के साथी स्टीव स्मिथ भी इस साल सितंबर में अपनी मंगेतर डानी विलिस के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे।

