आईपीएल का 19वां संस्करण 28 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के कुल 18 सीजन हुए हैं और कई अलग-अलग टीमों ने खिताब जीता है। मगर क्या आपको पता है कि किस टीम ने अभी तक पिछले सभी सीजन मिलाकर सबसे ज्यादा कप्तान बदले हैं? आपको ऐसी ही लिस्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन सी टीम इस मामले में सबसे ऊपर है। उससे पहले हिंट यह है कि उस टीम ने कभी भी आईपीएल नहीं जीता है।

इस मामले में जो टीम टॉप पर है, उसने कुल 17 बार अपना कप्तान 2008 से 2026 तक बदला है। फिलहाल इस सीजन लगातार दूसरी बार श्रेयस अय्यर उस टीम की कप्तानी करते दिखेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम बात पंजाब किंग्स की कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर जो टीम है उसने भी आईपीएल इतिहास में 13 कप्तान बदले हैं। आइए देखते हैं इसकी पूरी लिस्ट:-

1- पंजाब किंग्स: 17

पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 17 अलग-अलग कप्तान बनाए हैं। 2008 से 2025 तक हमेशा यह टीम अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में खेली है। इस बार श्रेयस अय्यर के रूप में कोई खिलाड़ी लगातार दूसरी बार पंजाब के लिए कप्तानी करता नजर आएगा। देखें पंजाब किंग्स के 2008 से 2026 तक सभी कप्तानों की लिस्ट:-

2008-09: युवराज सिंह

युवराज सिंह 2010: कुमार संगकारा

कुमार संगकारा 2010: महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने 2011-13: एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट 2013: डेविड हसी

डेविड हसी 2014-15: जॉर्ज बेली

जॉर्ज बेली 2015: वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग 2016: डेविड मिलर

डेविड मिलर 2016: मुरली विजय

मुरली विजय 2017: ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल 2018-19: रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन 2020-21: केएल राहुल

केएल राहुल 2022: मयंक अग्रवाल

मयंक अग्रवाल 2023-24: शिखर धवन

शिखर धवन 2023-24: सैम करन

सैम करन 2024: जितेश शर्मा

जितेश शर्मा 2025-26: श्रेयस अय्यर

2- दिल्ली कैपिटल्स: 13

2008-09, 2012: वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग 2010, 2018: गौतम गंभीर

गौतम गंभीर 2010, 2014: दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक 2011: जेम्स होप्स

जेम्स होप्स 2012-13: महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने 2013, 2023: डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर 2014: केविन पीटरसन

केविन पीटरसन 2015: जेपी डुमिनी

जेपी डुमिनी 2016-17: जहीर खान

जहीर खान 2017: करुण नायर

करुण नायर 2018-20: श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर 2021-22, 2024: ऋषभ पंत

ऋषभ पंत 2015-26: अक्षर पटेल

3- सनराइजर्स हैदराबाद: 9

2013: कुमार संगकारा

कुमार संगकारा 2013: कैमरन व्हाइट

कैमरन व्हाइट 2013-14: शिखर धवन

शिखर धवन 2014: डैरेन सैमी

डैरेन सैमी 2015-17, 2020, 2021: डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर 2018-19, 2021-22: केन विलियम्सन

केन विलियम्सन 2019, 2023: भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार 2023: एडेन मार्कराम

एडेन मार्कराम 2024-2026: पैट कमिंस

4- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 8

2008: राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ 2009: केविन पीटरसन

केविन पीटरसन 2009-10: अनिल कुंबले

अनिल कुंबले 2011-12: डेनियल वेटोरी

डेनियल वेटोरी 2011-2021, 2023: विराट कोहली

विराट कोहली 2017: शेन वॉटसन

शेन वॉटसन 2022-2024: फाफ डु प्लेसिस

फाफ डु प्लेसिस 2025-26: रजत पाटीदा

5- कोलकाता नाइट राइडर्स: 8

2008, 2010: सौरव गांगुली

सौरव गांगुली 2009: ब्रेंडन मैकुल्लम

ब्रेंडन मैकुल्लम 2011-17: गौतम गंभीर

गौतम गंभीर 2018-20: दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक 2020-21: इयोन मॉर्गन

इयोन मॉर्गन 2022, 2024: श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर 2023: नितीश राणा

नितीश राणा 2025-26: अजिंक्य रहाणे

6- मुंबई इंडियंस: 8

2008, 2012: हरभजन सिंह

हरभजन सिंह 2008: शॉन पोलक

शॉन पोलक 2008-11: सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर 2013: रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग 2013-23: रोहित शर्मा

रोहित शर्मा 2014, 2021: कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड 2023: सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव 2024-26: हार्दिक पंड्या

7- राजस्थान रॉयल्स: 7

2008-11: शेन वॉर्न

शेन वॉर्न 2012-13: राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ 2014-15: शेन वॉटसन

शेन वॉटसन 2015, 2019-20: स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ 2018-19: अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे 2021-25: संजू सैमसन

संजू सैमसन 2026: रियान पराग

8- लखनऊ सुपर जायंट्स: 4

2022-24: केएल राहुल

केएल राहुल 2023: क्रुणाल पंड्या

क्रुणाल पंड्या 2024: निकोलस पूरन

निकोलस पूरन 2025-26: ऋषभ पंत

9- चेन्नई सुपर किंग्स: 4

2008-23, 2025: एमएस धोनी

एमएस धोनी 2010-2019: सुरेश रैना (धोनी की गैरमौजूदगी में)

सुरेश रैना (धोनी की गैरमौजूदगी में) 2022: रविंद्र जडेजा

रविंद्र जडेजा 2024-26: ऋतुराज गायकवाड़

10- गुजरात टाइटंस: 3

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