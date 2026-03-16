आईपीएल का 19वां संस्करण 28 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के कुल 18 सीजन हुए हैं और कई अलग-अलग टीमों ने खिताब जीता है। मगर क्या आपको पता है कि किस टीम ने अभी तक पिछले सभी सीजन मिलाकर सबसे ज्यादा कप्तान बदले हैं? आपको ऐसी ही लिस्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन सी टीम इस मामले में सबसे ऊपर है। उससे पहले हिंट यह है कि उस टीम ने कभी भी आईपीएल नहीं जीता है।
इस मामले में जो टीम टॉप पर है, उसने कुल 17 बार अपना कप्तान 2008 से 2026 तक बदला है। फिलहाल इस सीजन लगातार दूसरी बार श्रेयस अय्यर उस टीम की कप्तानी करते दिखेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम बात पंजाब किंग्स की कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर जो टीम है उसने भी आईपीएल इतिहास में 13 कप्तान बदले हैं। आइए देखते हैं इसकी पूरी लिस्ट:-
1- पंजाब किंग्स: 17
पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 17 अलग-अलग कप्तान बनाए हैं। 2008 से 2025 तक हमेशा यह टीम अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में खेली है। इस बार श्रेयस अय्यर के रूप में कोई खिलाड़ी लगातार दूसरी बार पंजाब के लिए कप्तानी करता नजर आएगा। देखें पंजाब किंग्स के 2008 से 2026 तक सभी कप्तानों की लिस्ट:-
- 2008-09: युवराज सिंह
- 2010: कुमार संगकारा
- 2010: महेला जयवर्धने
- 2011-13: एडम गिलक्रिस्ट
- 2013: डेविड हसी
- 2014-15: जॉर्ज बेली
- 2015: वीरेंद्र सहवाग
- 2016: डेविड मिलर
- 2016: मुरली विजय
- 2017: ग्लेन मैक्सवेल
- 2018-19: रविचंद्रन अश्विन
- 2020-21: केएल राहुल
- 2022: मयंक अग्रवाल
- 2023-24: शिखर धवन
- 2023-24: सैम करन
- 2024: जितेश शर्मा
- 2025-26: श्रेयस अय्यर
2- दिल्ली कैपिटल्स: 13
- 2008-09, 2012: वीरेंद्र सहवाग
- 2010, 2018: गौतम गंभीर
- 2010, 2014: दिनेश कार्तिक
- 2011: जेम्स होप्स
- 2012-13: महेला जयवर्धने
- 2013, 2023: डेविड वॉर्नर
- 2014: केविन पीटरसन
- 2015: जेपी डुमिनी
- 2016-17: जहीर खान
- 2017: करुण नायर
- 2018-20: श्रेयस अय्यर
- 2021-22, 2024: ऋषभ पंत
- 2015-26: अक्षर पटेल
3- सनराइजर्स हैदराबाद: 9
- 2013: कुमार संगकारा
- 2013: कैमरन व्हाइट
- 2013-14: शिखर धवन
- 2014: डैरेन सैमी
- 2015-17, 2020, 2021: डेविड वॉर्नर
- 2018-19, 2021-22: केन विलियम्सन
- 2019, 2023: भुवनेश्वर कुमार
- 2023: एडेन मार्कराम
- 2024-2026: पैट कमिंस
4- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 8
- 2008: राहुल द्रविड़
- 2009: केविन पीटरसन
- 2009-10: अनिल कुंबले
- 2011-12: डेनियल वेटोरी
- 2011-2021, 2023: विराट कोहली
- 2017: शेन वॉटसन
- 2022-2024: फाफ डु प्लेसिस
- 2025-26: रजत पाटीदा
5- कोलकाता नाइट राइडर्स: 8
- 2008, 2010: सौरव गांगुली
- 2009: ब्रेंडन मैकुल्लम
- 2011-17: गौतम गंभीर
- 2018-20: दिनेश कार्तिक
- 2020-21: इयोन मॉर्गन
- 2022, 2024: श्रेयस अय्यर
- 2023: नितीश राणा
- 2025-26: अजिंक्य रहाणे
6- मुंबई इंडियंस: 8
- 2008, 2012: हरभजन सिंह
- 2008: शॉन पोलक
- 2008-11: सचिन तेंदुलकर
- 2013: रिकी पोंटिंग
- 2013-23: रोहित शर्मा
- 2014, 2021: कीरोन पोलार्ड
- 2023: सूर्यकुमार यादव
- 2024-26: हार्दिक पंड्या
7- राजस्थान रॉयल्स: 7
- 2008-11: शेन वॉर्न
- 2012-13: राहुल द्रविड़
- 2014-15: शेन वॉटसन
- 2015, 2019-20: स्टीव स्मिथ
- 2018-19: अजिंक्य रहाणे
- 2021-25: संजू सैमसन
- 2026: रियान पराग
8- लखनऊ सुपर जायंट्स: 4
- 2022-24: केएल राहुल
- 2023: क्रुणाल पंड्या
- 2024: निकोलस पूरन
- 2025-26: ऋषभ पंत
9- चेन्नई सुपर किंग्स: 4
- 2008-23, 2025: एमएस धोनी
- 2010-2019: सुरेश रैना (धोनी की गैरमौजूदगी में)
- 2022: रविंद्र जडेजा
- 2024-26: ऋतुराज गायकवाड़
10- गुजरात टाइटंस: 3
- 2022-23: हार्दिक पंड्या
- 2022-23: राशिद खान
- 2024-26: शुभमन गिल
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