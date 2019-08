South Africa start the India tour for next month: साउथ अफ्रीका के अंतरिम निदेशक इनोक एनक्वे को लगता है कि अगर टीम भारत दौरे पर जीत हासिल नहीं कर पाई तो दुनिया में सबकुछ खत्म नहीं हो जाएगा। 36 साल के इनोक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, चयनकर्ता और टीम मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें सहायक स्टाफ के अन्य सदस्य उनके अधीन काम करते हैं। उनका पहला दौरा भारत का होगा जो काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इनोक ने अपनी पहली अधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैं समझता हूं कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौरा होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम तुरंत प्रभावित कर सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘और अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे सबकुछ खत्म नहीं हो जाएगा। हर चीज का हमेशा एक बड़ा पहलू होता है।’ साउथ अफ्रीका भारत के दौरे की शुरूआत सीमित ओवरों के मैचों के साथ करेगा, जिसका पहला मैच धर्मशाला में 15 सितंबर को खेला जाएगा।

इसके बाद विशाखापत्तनम में टेस्ट मुकाबले 2 से 6 अक्टूबर, पुणे में 10 से 14 अक्टूबर और रांची में 19 से 23 अक्टूबर तक खेले जाएंगे जो नव गठित आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में टीम के लिए पहला दौरा होगा। इनोक की भूमिका फुटबाल में यूरोपीय शैली के मैनेजर की तरह है जो चयन के मामलों में अहम होते हैं। वह भारत के आगामी दौरे के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग के कोच पेप गार्डियोला से प्रेरणा लेंगे।

नोक ने गार्डियोला के बारे में कहा, ‘वह दूसरे ही स्तर के हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप अलग अलग खेलों से सीख सकते हैं। मैंने उनके काम को देखा है कि वह कैसे अपनी रणनीति का समर्थन करते हैं। वह हमेशा नई सीमाएं निर्धारित करने और नए रेकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं।’

