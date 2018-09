Asia Cup 2018 Schedule, Teams, Match Date and Time Table: एशिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 137 रनों से हराया तो वहीं दूसरे मुकाबले में हांगकांग को पाकिस्तान के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। रनों के आधार पर बांग्लादेश को इससे पहले सबसे बड़ी जीत 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली थी। उसने बुलावायो में मेजबान टीम को 121 रनों से हराया था। इन दिनों सोशल मीडिया पर एशिया कप से पहले कप्तानों द्वारा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी पॉपुलर हो रहा है। दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में थोड़ा समय बाकी था और इस बीच सभी कप्तान आपस में एक-दूसरे से बात करते नजर आए। बांग्लादेश के कप्तान मशरफे मुर्तजा अपने बेन हुए खिलाड़ियों को लेकर पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद से बात कर रहे थे। दरअसल, एशिया कप से पहले बांग्लादेश के तीन खिलाड़ी अलग-अलग वजहों से बैन किए गए हैं। सरफराज, मुर्तजा और रोहित इन खिलाड़ियों को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान रोहित ने मुर्तजा से मुस्कुराते हुए कहा कि आपको अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश के युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी मोसाद्देक हुसैन पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप लगाए हैं।

बता दें कि एशिया कप में भारत का पहला मुकाबला मंगलवार 18 सितंबर को हांगकांग से होना है। भारतीय टीम की असली परीक्षा बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में होगी। हांगकांग के खिलाफ एकतरफा जीत से पाकिस्तान ने एशिया कप में शानदार शुरुआत की। टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि उनकी टीम को अगर एशिया कप के बहुप्रतीक्षित मैच में बुधवार को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत को हराना है तो उसे अपने खेल में काफी सुधार करना होगा।

Interesting conversation between Sarfraz Ahmed, Mashrafe Mortaza & Rohit Sharma discussing Bangladeshi player’s tendency to get into trouble and Mosaddek Hossain’s torture of his wife@BCBtigers @ImRo45 #AsiaCup #AsiaCup2018 pic.twitter.com/VJv77tC3HN

