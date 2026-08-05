खेलों में किसी खिलाड़ी की पहचान कभी उसके मेडल, ट्रॉफियों और रिकॉर्ड से तय होती थी, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में यह समीकरण तेजी से बदल रहा है। सोशल मीडिया के दौर में किसी खिलाड़ी की लोकप्रियता का अंदाजा सिर्फ मैदान पर उसके प्रदर्शन से नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में उसके प्रभाव से भी लगाया जाता है। अब डिजिटल दुनिया में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की क्षमता भी खिलाड़ियों को सुपरस्टार बना रही है।

इंस्टाग्राम आज खिलाड़ियों के लिए प्रशंसकों से जुड़ने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। दुनिया की कई महिला खिलाड़ी अपने खेल के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी करोड़ों लोगों की पसंद हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में भारत की दो स्टार प्लेयर्स स्मृति मंधाना और सानिया मिर्जा भी शामिल हैं।

सानिया मिर्जा तो अब टेनिस से संन्यास भी ले चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वह काफी सक्रिय रहती हैं। इस सूची से साफ होता है कि आज लोकप्रियता सिर्फ खेल उपलब्धियों की मोहताज नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर प्रभाव और प्रशंसकों से जुड़ाव भी स्टारडम की नई पहचान बन चुके हैं।

सेरेना विलियम्स शीर्ष पर

पूर्व अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स इस सूची में पहले स्थान पर हैं। सेरेना विलियम्स के इंस्टाग्राम पर 1.78 करोड़ (17.8 मिलियन) फॉलोअर्स हैं। सेरेना विलियम्स ने अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतकर ओपन एरा की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया।

स्मृति मंधाना नंबर 2

दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 1.53 करोड़ (15.3 मिलियन) फॉलोअर्स हैं। स्मृति मंधाना दुनिया की बेहतरीन बैटर्स में गिनी जाती हैं। स्मृति मंधाना की सोशल मीडिया पर भी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

अलीशा लेहमन का जलवा

तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड की फुटबॉलर अलीशा लेहमन हैं। अलीशा लेहमन के 1.51 करोड़ (15.1 मिलियन) इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। अलीशा लेहमन दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली महिला फुटबॉलर हैं। वह अपनी ग्लैमरस छवि के कारण भी काफी चर्चा में रहती हैं।

सानिया मिर्जा चौथे पर कायम

भारत की पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। सानिया मिर्जा के इंस्टाग्राम पर 1.25 करोड़ (12.5 मिलियन) फॉलोअर्स हैं। सानिया मिर्जा छह ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताब जीत चुकी हैं। सानिया मिर्जा कभी दुनिया की नंबर-1 डबल्स खिलाड़ी भी रही हैं।

सिमोन बाइल्स 5वें स्थान पर

अमेरिका की महान जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स पांचवें स्थान पर हैं। सिमोन बाइल्स के 1.18 करोड़ (11.8 मिलियन) फॉलोअर्स हैं। सिमोन बाइल्स 11 ओलंपिक पदकों के साथ इतिहास की सबसे सफल जिम्नास्ट मानी जाती हैं।

ओलंपिक चैंपियन छठे नंबर पर

अमेरिका की फुटबॉल स्टार एलेक्स मॉर्गन 91 लाख (9.1 मिलियन) फॉलोअर्स के साथ छठे स्थान पर हैं। एलेक्स मॉर्गन दो बार फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही हैं। एलेक्स मॉर्गन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं।

इलोना के 5.6 मिलियन फॉलोअर्स

रग्बी खिलाड़ी इलोना माहेर 56 लाख (5.6 मिलियन) फॉलोअर्स के साथ सातवें स्थान पर हैं। इलोना माहेर ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता हैं। इलोना माहेर दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली महिला रग्बी खिलाड़ी हैं।

जर्मन रेसर के 5.2 मिलिनय फॉलोअर्स

जर्मनी की धाविका एलिका श्मिट के 52 लाख (5.2 मिलियन) फॉलोअर्स हैं। 400 मीटर स्पर्धा की विशेषज्ञ एलिका श्मिट ओलंपिक खेलों में जर्मनी रिले टीम का भी हिस्सा रह चुकी हैं।

जापानी टेनिस स्टार नौवें स्थान पर

जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका 32 लाख (3.2 मिलियन) फॉलोअर्स के साथ नौवें स्थान पर हैं। नाओमी ओसाका चार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत चुकी हैं और दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।

अमेरिका की सिडनी 10वें नंबर पर

सूची में दसवें स्थान पर अमेरिकी धाविका सिडनी मैकलॉफलिन हैं। सिडनी मैकलॉफलिन के 15 लाख (1.5 मिलियन) फॉलोअर्स हैं। सिडनी मैकलॉफलिन दो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। सिडनी मैकलॉफलिन के नाम 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है।

भारत की दो खिलाड़ियों का दबदबा

इस सूची में भारत की दो खिलाड़ी स्मृति मंधाना और सानिया मिर्जा भी हैं। खास बात यह है कि स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर हैं और उन्होंने कई वैश्विक सुपरस्टार खिलाड़ियों को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यह भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती वैश्विक पहचान और सोशल मीडिया पर उसके प्रभाव का भी प्रमाण है।

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने खिलाड़ियों को सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रखा है। आज वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा, फैशन आइकन और वैश्विक ब्रांड भी बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पर इन महिला खिलाड़ियों की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि मैदान में शानदार प्रदर्शन और डिजिटल दुनिया में मजबूत उपस्थिति का मेल उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है।

सेरेना विलियम्स से लेकर स्मृति मंधाना और सानिया मिर्जा तक। सोशल मीडिया खेलों में लिख रहा स्टारडम की नई परिभाषा। (फोटो सोर्स- एआई)

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