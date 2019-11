भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका भी है। इसके फैंस दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन वे क्रिकेट को पीछे नहीं छोड़ते। भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी फैंस इस खेल को लेकर उतने ही भावुक हैं। भारत और पाकिस्तान में अपनी टीमों की हर जीत को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जबकि उनके लिए हार बर्दाश्त करना मुश्किल होता है।

क्रिकेट का एक ऐसा ही फैन अमेरिका के मिशिगन प्रांत के डेट्रायट में रहता है। हसन तसलीम नाम के इस क्रिकेट प्रशंसक ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को अपनी शादी के दिन की एक तस्वीर भेजी। ICC ने हसन की उस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। हसन ने तस्वीर के साथ ICC को एक पत्र भी भेजा था।

इसमें उन्होंने लिखा था, शादी के बाद घर लौटने पर एक पारंपरिक समारोह में उनकी नई नवेली दुल्हन का परिवार के लोग स्वागत कर रहे थे, लेकिन इस कपल की निगाहें टेलीविजन पर टिकी हुईं थीं, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। हसन ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पाकिस्तान का दूसरी किसी अन्य टीम के साथ मैच होने पर भी वे रात-रात भर जागे हैं। जाहिर इस मैच को देखने के लिए हसन के साथ उनकी नई नवेली दुल्हन भी रात भर जागीं।

Here’s a message we got from a fan in the US #CoupleGoals

You know it’s love when … pic.twitter.com/4YuGImuXjW

