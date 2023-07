INDW vs BANW: 11 रन से भीतर भारत ने गंवा दिए 6 विकेट, तीसरे मैच में मिली हार, लेकिन टी20 सीरीज पर किया कब्जा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरे मैच में हार मिली, लेकिन इस टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच गुरुवार को खेला गया जिसमें भारत को 4 विकेट से हार मिली। इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 102 रन बनाए। जीत के लिए मिले 103 रन के आसान लक्ष्य को बांग्लादेश की टीम ने 18.2 ओवर में 6 विकेट पर 103 रन बनाकर हासिल कर लिया और भारत को 4 विकेट से हार मिली। भारत को तीसरे मैच में हार जरूर मिली, लेकिन 3 मैचों की टी20 सीरीज को इस टीम ने 2-1 से जीत लिया। भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। हालांकि टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 40 रन की संघर्षपूर्ण पारी जरूर खेली, लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों का ज्यादा साथ नहीं मिल पाया। जेमिमा रोड्रिग्स ने टीम के लिए 28 रन की पारी खेली और वो भारत के लिए दूसरी सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। इस मैच में स्मृति मंधाना ने एक रन की पारी खेली जबकि शेफाली वर्मा ने महज 11 रन की पारी खेली। यास्तिका भाटिया ने 12 रन बनाए जबकि अमनजोत कौर और पूजा वस्त्रकार ने दो-दो रन बनाए। वहीं दीप्ती शर्मा ने 4 रन बनाए तो मनु मनि और देविका वैद्य ने एक-एक रन का योगदान दिया। इस मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी का यह आलम रहा कि इस टीम ने 11 रन पर ही अपने 6 विकेट गंवा दिए। पहली पारी में एक वक्त पर टीम इंडिया का चौथा विकेट पर 91 रन पर गिरा था, लेकिन 102 रन तक पहुंचते-पहुंचते इस टीम के छह विकेट गिर गए। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को जीत के लिए 103 रन का लक्ष्य मिला था जिसे इस टीम ने शमीमा सुल्ताना के 42 रन की पारी के दम पर हासिल कर लिया। हालांकि इस स्कोर को हासिल करने के लिए बांग्लादेश को भी अपने 6 विकेट गंवाने पड़े। Also Read IND Vs WI: ‘विराट भाई थोड़ा सा सीधा’, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के पहले दिन इशान किशन ने ऐसे सेट की फील्डिंग: VIDEO I

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram