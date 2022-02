INDW vs NZW: स्मृति मंधाना के बिना उतरी टीम इंडिया ने गंवाया लगातार चौथा टी20 मैच, दीप्ति, पूजा और मेघना की मेहनत पर फिरा पानी

INDW vs NZW Only T20, Smriti Mandhana Misses Out: न्यूजीलैंड के खिलाफ एकमात्र टी20 मुकाबले में भारतीय टीम स्मृति मंधाना के बिना उतरी। इस मुकाबले में टीम इंडिया को मेजबानों ने 18 रनों से हरा दिया। इसके बाद भारत को यहां 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है।

भारतीय महिला टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ एकमात्र टी20 मुकाबले में 18 रनों से हार झेलनी पड़ी है (सोर्स- ट्विटर ICC)

