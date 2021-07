श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम 6 बदलाव के साथ उतरी। सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाने के बाद आखिरी मुकाबले में 5 युवा खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला। लेकिन इन पांच खिलाड़ियों में देवदत्त पडिक्कल का नाम नहीं होने से फैंस निराश और नाराज हुए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कोच राहुल द्रविड़ पर भी निशाना साध दिया।

कोलंबो में खेले जा रहे तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय कप्तान शिखर धवन और कोच राहुल द्रविड़ ने पांच युवा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया। इन पांच खिलाड़ियों में संजू सैमसन, नितीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, राहुल चहर और चेतन सकारिया का नाम शामिल है। वहीं फैंस इससे सहमत नहीं दिखे और देवदत्त पडिक्कल को मौका नहीं मिलने पर नाराजगी जताई।

पडिक्कल को जगह नहीं मिलने पर गुस्साए फैंस

सोशल मीडिया पर देवदत्त पडिक्कल को जगह नहीं मिलना फैंस को हजम नहीं हुआ। फैंस ने इसके बाद कई ट्वीट करना शुरू कर दिए। किसी ने विराट कोहली को याद किया तो किसी ने राहुल द्रविड़ पर निशाना साधा। वहीं कुछ फैंस ने तो ये तक कहे डाला कि अब पडिक्कल सिराज की तरह विराट कोहली की कप्तानी में ही डेब्यू करेंगे।

Now you can understand why Rahul Dravid running agenda against Devdutt Paddikal pic.twitter.com/cy9IIQqVtY — . (@sanket7262) July 23, 2021

Devdutt padikkal will make his international debut under the captaincy of Virat Kohli just like Siraj #TokyoOlympics2021 #IndianCricketTeam @devdpd07 pic.twitter.com/3cwpolI8Xi — Fuzail Ahmod Tapadar (@AhmodFuzail) July 23, 2021

Trying not to cry about the exclusion of Devdutt Padikkal. Meanwhile Cricinfo pic.twitter.com/AVJeUVkT93 — Ri (@Ship_To_Wreck_) July 23, 2021

If Devdutt Doesn’t Debut Today

My respect for Dravid will decrease — Neel Mehta (@NeelMehtaTweets) July 20, 2021



गौरतलब है कि शिखर धवन की कप्तानी में शुरुआती दो मुकाबले जीतने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया था। जिसे देखते हुए अंतिम एकदिवसीय में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला। आज के मुकाबले में भारतीय टीम 6 बदलाव के साथ उतरी।

इस मुकाबले में ईशान किशन, क्रुणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर को आराम दिया गया था। इनकी जगह संजू सैमसन, नितीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, राहुल चहर और चेतन सकारिया को भारतीय कैप मिली तो नवदीप सैनी की भी टीम में वापसी हुई।