इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के ऊपर इंजरी के काले बादल मंडराने लगे हैं। पहले सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल चोट के चलते दौरे से बाहर हुए फिर स्टैंडबाय गेंदबाज आवेश खान को अंगूठे में फ्रैक्चर के चलते पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा और अब भारत के युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी उंगली में चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुंदर को अभ्यास मैच के दौरान उंगली में चोट लगी है जिसके चलते वे अब पूरी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं और अगले 6 हफ्तों तक उन्हें मैदान से बाहर रहना पड़ेगा। भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सुंदर ने गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल किया था।

भारतीय टीम लगातार इंजरी की समस्या से जूझ रही है। 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भी टीम के एक के बाद एक कई खिलाड़ी चोटिल हो गए थे और जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर थी। इस बार आगामी इंग्लैंड सीरीज से पहले फिर तीन खिलाड़ी अब तक पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। गिल और आवेश के बाद वाशिंगटन सुंदर के रूप में ये झटका टीम इंडिया के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है।

Washington Sundar fractured his finger after being hit by a Mohammed Siraj delivery during the ongoing India vs County Select XI match. #ENGvINDhttps://t.co/CoZS4wz42X

