भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। 8 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से पंत को लेकर हर एक अपडेट के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसी बीच पंत 22 जुलाई को दोबारा से टीम के साथ डरहम में जुड़े। कोच रवि शास्त्री द्वारा उनका माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इसी बीच पंत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने नए दोस्त से मिलवाया है और सभी फैंस को शुक्रिया भी कहा है।

हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पंत को करीब 10 दिन क्वारंटीन में रखा गया। इस दौरान पंत के स्वास्थ्य को लेकर हर तरफ से उनके फैंस ने अपनी दुआएं भेजी। जिसको लेकर पंत ने आज एक ट्वीट करते हुए सभी का आभार जताया है।

इस ट्वीट में पंत ने अपने नए दोस्त के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,’इंग्लैंड में नए दोस्त बनाते हुए। आप सभी का प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया। मैं वापस आ गया हूं अब पिच पर लौटने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता।’

Making new friends here in England

Thank you everyone for your love and support, I’m back and can’t wait to return to the pitch #RP17 pic.twitter.com/UPgc2kYZeZ

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) July 25, 2021