इंडिया अंडर-19 ने मंगलवार (10 नवंबर) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अंडर-19 को 70 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इंडिया अंडर-19 की जीत में भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अहम भूमिका निभाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया अंडर-19 ने 7 विकेट पर 309 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई अंडर-19 की टीम 239 रनों पर सिमट गई। सेमीफाइनल में इंडिया अंडर-19 का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा।

पाकिस्तान अंडर-19 से रविवार (8 नवंबर) को हारने के बाद इंडिया अंडर-19 के लिए यूएई के खिलाफ जीतना अनिवार्य हो गया था। आर्यवीर की बदौलत इंडिया अंडर-19 ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, जो यूएई की पहुंच से बाहर था। आर्यवीर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। उन्होंने 17 चौके और 7 छक्के जड़े।

आर्यवीर ने खाता खोलने के लिए 14 गेंदें लीं

आर्यवीर ने अपना खाता खोलने के लिए 14 गेंदें लीं। उन्होंने हिदायतुल्लाह खान की गेंद पर मिड-विकेट की दिशा में चौका लगाकर अपना खाता खोला। उन्होंने 97 डॉट गेंदें खेलीं, जो यह दिखाता है कि जूनियर सहवाग को अभी काफी सुधार करने की जरूरत है। ग्रुप स्टेज में, नेपाल के खिलाफ जीत में उन्होंने नाबाद 70 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 22 रन बनाए थे।

आर्यवीर ने नूरुल्लाह अयूबी को निशाने पर लिया

यूएई के खिलाफ आर्यवीर ने तेज गेंदबाज नूरुल्लाह अयूबी को निशाने पर लिया। 10वें ओवर में उन्होंने नूरुल्लाह की गेंद पर आगे बढ़कर मिड-विकेट के ऊपर से शॉट खेला और चार ओवर बाद उनके के खिलाफ फिर से ऐसा ही शॉट लगाया। 14वें ओवर में नूरुल्लाह ने आर्यवीर के ओपनिंग पार्टनर लक्ष्य रायचंदानी को आउट कर दिया। लक्ष्य का ‘पुल शॉट’ सीधे स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में चला गया।

नूरुल्लाह को छक्का लगाकर 69 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया

आर्यवीर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ अपनी क्रीज से बाहर निकलकर खेल रहे थे। मैच का पहला छक्का उनके बल्ले से निकला, जब उन्होंने लेफ्ट-आर्म स्पिनर जैनुल्लाह रहमानी की गेंद पर आगे बढ़कर ‘इनसाइड-आउट’ शॉट खेला। कुछ देर बाद, उन्होंने नूरुल्लाह की गेंद पर मिड-विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर 69 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

शतक के बाद आक्रामक रुख

जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ी आर्यवीर की बल्लेबाजी और भी सहज होती गई। भारतीय ओपनर ने हिदायतुल्लाह की गेंद पर एक हाथ से ‘कवर ड्राइव’ खेलकर 90 का स्कोर पार किया। फिर स्पिनर बिलाल खान की गेंद पर एक सिंगल लेकर 131 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शतक लगाने के बाद ही वह गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो पाए। उनके अगले 60 रन सिर्फ 37 गेंदों में आए।

आर्यवीर ने छक्का लगाकर 150 रनों का आंकड़ा पार किया

नूरुल्लाह की ही गेंद पर आर्यवीर ने सीधा छक्का लगाकर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। अंततः, नसीम खान की गेंद पर मिड-विकेट पर उनका कैच लपक लिया गया। टीम के लिए दूसरा बड़ा योगदान वीके विनीत (69 गेंदों में 67 रन) का रहा। अन्वय द्रविड़ ने 9 गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें एक शानदार लंबा छक्का भी शामिल था। जवाब में, अहमद खुदाबाद (74 गेंदों में 74 रन) की अच्छी पारी के बावजूद, यूएई की टीम कभी भी लक्ष्य का पीछा करने की स्थिति में नहीं दिखी।