अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में शनिवार (14 नवंबर) को पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडिया अंडर-19 को 338 रनों का लक्ष्य दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान अंडर -19 के लिए ओपनर उस्मान खान ने बेहतरीन शतक जड़ा। इंडिया अंडर-19 के लिए काव्या पटेल ने 4 विकेट झटके। चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट लिए।

पाकिस्तान अंडर-19 की बात करें तो उस्मान खान ने 111 गेंद पर 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 107 रन बनाए। उनके अलावा अब्दुल कादिर ने 53 गेंद पर 3 चौके और 8 छक्के की मदद से 80 रन बनाए। फरहान यूसुफ 60 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 63 रन बनाए।

हयाम खान ने 21 रन बनाए

हयाम खान ने 23 गेंद पर 4 चौके की मदद से 21 रन बनाए। अहमद हुसैन ने 20 गेंद पर 17 रन बनाए। नकिब सादिक ने 9 गेंद पर 11 रन बनाए। हमजा जहूर ने 10 गेंद पर 10 रन बनाए। मोहम्मद सयाम ने 7 और हसनैन अब्बास डार ने 2 रन बनाए। रिजवानुल्लाह 4 और अली रजा बगैर खाता खोले नाबाद रहे।

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