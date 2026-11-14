अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में शनिवार (14 नवंबर) को पाकिस्तान अंडर-19 ने इंडिया अंडर-19 के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंडिया अंडर-19 की प्लेइंग XI में एक बदलाव हुआ। इशान सूद चोट के कारण प्लेइंग XI से बाहर हो गए। उनकी जगह चिगुरुपति वेंकट को मौका मिला।

ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के बीच मुकाबले में पाकिस्तान अंडर-19 ने इंडिया अंडर-19 को हरा दिया था। इंडिया अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 के बीच हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो दोनों के बीच 31 मैच हुए हैं। भारत ने 17 और पाकिस्तान ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है। हालांकि 2021 से भारत ने 7 मैच में केवल 2 जीत हासिल की है।

पाकिस्तान अंडर-19 की प्लेइंग XI

उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, रिजवानुल्लाह, नकाब शफीक।

इंडिया अंडर 19 प्लेइंग XI

लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, मोहित उलवा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, चिगुरुपति वेंकट।

इंडिया अंडर-19 टीम

लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, मोहित उलवा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, इशान सूद, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, शविन विनोद, यशवीर गौड़

पाकिस्तान अंडर-19 टीम

उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, रिजवानुल्लाह, नकाब शफीक, जहांगीर बिलाल, हुजैफा अहसन, मोहम्मद हुजैफा, अब्दुल सुभान।

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में इंडिया अंडर-19 का मुकाबला पाकिस्तान अंडर-19 से होगा। भारत के लिए आर्यवीर सहवाग और इशान सूद ने शानदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के लिए उस्मान खान और रिजवानुल्लाह ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरी खबर पढ़ें।