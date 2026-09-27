बाएं हाथ के स्पिनर इशान ओम के पांच विकेट के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत अंडर-19 ने चार दिवसीय यूथ टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को महज 217 रन पर समेट दिया। भारतीय टीम ने रविवार (27 सितंबर) को स्टंप तक 1 ओवर बल्लेबाजी करके विकेट गंवाए बिना आठ रन बनाए। इससे पहली पारी के हिसाब से मेजबान टीम 209 रन से पीछे है।

लक्ष्य रायचंदानी आठ रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे छोर पर सागर वीर्क मौजूद थे। मेहमान टीम के लिए ब्लेक कैटल ने 102 (198 गेंद, 14 चौके) रन की शतकीय पारी खेली और जेड हॉलिक (59) ने अर्धशतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू लॉ का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उल्टा पड़ गया।

मोह‍ित उलवा पहले 5 ओवर में झटके 2 विकेट

मेहमान टीम ने 27 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। मोह‍ित उलवा (37 रन देकर तीन विकेट) ने पहले पांच ओवरों में दो विकेट जबकि ओम ने नील पटेल (11) को आउट किया। इससे भारत अंडर-19 टीम ने शुरू से ही दबदबा बना दिया। हॉलिक और कैटल ने चौथे विकेट के लिए 147 रन जोड़कर अपनी टीम को वापसी कराई।

ऑस्ट्रेलियाई टीम 217 पर आउट

उलवा का तीसरा शिकार हॉलिक बने। वह 59 (160 गेंद, सात चौके) बनाकर आउट हुए। कैटल को यशवर्धन चौहान (56 रन देकर दो विकेट) ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम चार विकेट पर 174 रन के स्कोर से 87वें ओवर में 217 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें ओम ने 53 रन देकर पांच विकेट झटके।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में इन खिलाड़ियों को जगह दी। पूरी खबर पढ़ें।