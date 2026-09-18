यशबर्धन चौहान के अर्धशतक और भारत के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ की तूफानी पारी के दमपर इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ राजकोट में पहले यूथ टी20 मैच में शुक्रवार (18 सितंबर) को 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। हालांकि, वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने 5 चौके जरूर लगाए, लेकिन छाप नहीं छोड़ सके।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आर्यवीर सहवाग और लक्ष्य रायचंदानी के बीच पहले विकेट के लिए 6.1 ओवर में 45 रनों की साझेदारी हुई। आर्यवीर 26 गेंद पर 5 चौके की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद लक्ष्य का साथ देने कुशाग्र ओझा आए। लक्ष्य 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो गए।

अनव्य द्रविड़ और यशबर्धन चौहान के बीच 69 रनों की साझेदारी

इसके यशबर्धन चौहान बल्लेबाजी के लिए आए। अगले ही ओवर में पहली गेंद पर कुशाग्र ओझा 16 रन बनाकर आउट हुए। तब इंडिया ए का स्कोर 9.1 ओवर में 3 विकेट पर 65 रन हो गया। अर्जुन राजपूत भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंडिया ए का स्कोर 11.5 ओवर में 4 विकेट पर 88 रन हो गया। इसके बाद अनव्य द्रविड़ और यशबर्धन चौहान के बीच 69 रनों की साझेदारी हुई।

स्पेंसर ग्नीन और एली ब्रेन ने 2-2 विकेट लिए

अनव्य ने 18 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए। उनका स्ट्राइक 211.11 रहा। यशबर्धन चौहान ने 34 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 158.82 रहा। यशवीर गौड़ 7 और मनल चौहान 1 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेंसर ग्नीन और एली ब्रेन ने 2-2 विकेट लिए। विल बाइरोम और थॉमस वासेओ ने 1-1 विकेट लिए।

टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे व तीसरे मुकाबलों में दो लगातार अर्धशतक लगाए। तीसरे मैच में उन्होंने अपने 23 रन बनाते ही 9000 टी20 रन भी पूरे कर लिए। पूरी खबर पढ़ें।